विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत की नीति का जोरदार बचाव किया। उन्होंने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए तेल खरीदता है और यह फैसला कीमत तथा उपलब्धता के आधार पर लिया जाता है।

फिनलैंड में आयोजित एक चर्चा के दौरान एक पत्रकार ने भारत पर रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के प्रति अधिक सहानुभूति रखने और रूस से तेल खरीदने को लेकर सवाल किया। इसके जवाब में जयशंकर ने कहा कि उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ी मात्रा में रूसी तेल उपलब्ध था, क्योंकि यूरोपीय देश मध्य-पूर्व से तेल खरीद रहे थे, जो पहले भारत के प्रमुख आपूर्तिकर्ता थे। ऐसे हालात में भारत को अपनी जरूरतों के अनुसार निर्णय लेना पड़ा।

जयशंकर ने पश्चिमी देशों की आलोचना का जवाब देते हुए यूरोप के दोहरे मानदंडों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा, “किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से हमला नहीं हुआ है। काश मैं यूरोप के बारे में भी भारत के संदर्भ में यही बात कह पाता।”

उनका संकेत इस ओर था कि भारत ने कभी किसी यूरोपीय देश की सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचाया, जबकि अतीत में यूरोपीय देशों के हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए हैं। जयशंकर का कहना था कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है, न कि किसी दूसरे देश के दबाव में।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने याद दिलाया कि 2022 में वाशिंगटन ने स्वयं वैश्विक आर्थिक संतुलन बनाए रखने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने नई दिल्ली को रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए प्रोत्साहित किया था, ताकि ऊर्जा बाजारों को स्थिर किया जा सके और मॉस्को पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद वैश्विक मुद्रास्फीति में विनाशकारी वृद्धि को रोका जा सके।

जयशंकर ने फिनलैंड में अपने संबोधन के दौरान कहा कि उस समय, अमेरिका ने तेल बाजार को स्थिर करने के लिए भारत से सीधे रूसी तेल खरीदने का अनुरोध किया था। हम लागत और उपलब्धता के आधार पर तेल खरीदते हैं। विदेश मंत्री ने पश्चिमी प्रतिबंध नीतियों की विरोधाभासी प्रकृति पर भी सवाल उठाया और जटिल वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के मामलों में चयनात्मक नैतिक दृष्टिकोण अपनाने के खिलाफ सलाह दी।

ट्रंप बोले – डील हो गई, अब हमला नहीं करेंगे, ईरान ने साफ मना कर दिया

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अचानक बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमले रद्द कर दिए गए हैं। ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में एक समझौते पर सहमति बन गई है और अब दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। यह बयान ऐसे समय आया जब सिर्फ कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने ईरान पर और भी भारी बमबारी करने और उसके तेल निर्यात केंद्र खार्ग आइलैंड पर नियंत्रण की बात कही थी। पढ़ें पूरी खबर।