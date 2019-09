पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया भर से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अधिकतर अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर उसे निराशा ही हाथ लगी है। अब यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान को फटकार लगायी है और भारत का समर्थन किया है। यूरोपीय यूनियन संसद की आम सभा का आयोजन फ्रांस में किया गया। इस दौरान पोलैंड के यूरोपियन कंजरवेटिव्स एंड रिफॉर्मिस्ट्स ग्रुप के नेता रिजार्ड जारनेकी ने कहा कि “भारत एक महान लोकतंत्र है। हमें यह देखने की जरुरत है कि जम्मू कश्मीर, भारत में आतंकी घटनाएं हो रही हैं। ये आतंकी चांद से नहीं आए हैं। वो पड़ोसी देश से आ रहे हैं। हमें भारत का समर्थन करना चाहिए।”

वहीं ईयू में ग्रुप ऑफ यूरोपियन पीपल्स पार्टी के नेता फुलवियो मार्सिएलो ने कहा कि ‘पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान वो जगह है, जहां आतंकी यूरोप पर आतंकी हमले की योजना बनाने में सक्षम हैं।’ मार्सिएलो ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यूरोपीय यूनियन के अधिकतर देशों ने इस आम सभा में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया।

Ryszard Czarnecki, European Conservatives&Reformists Group,Poland: India is the greatest democracy of the world. We need to look at terrorist acts that took place in India,J&K.These terrorists didn’t land from moon.They were coming from neighboring country.We should support India pic.twitter.com/Q0zdYWd8F8

— ANI (@ANI) September 18, 2019