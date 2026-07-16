E20 Petrol: पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिग को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही हैं। केंद्र सरकार इसके फायदे गिना रही है तो दूसरी ओर इससे गाड़ियों में पड़ने वाले कथित नकारात्मक असर को लेकर आम वाहन मालिक के मन में कई सवाल हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से उपभोक्ता अधिकार के संबंध मे एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। यहां एथेनॉल मिले पेट्रोल (E20) की वजह से डॉक्टर की कार में आई खराबी को लेकर उपभोक्ता आयोग ने कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी पर बड़ा जुर्माना लगाया है।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को लेकर चर्चाओं के बीच रायपुर निवासी डॉक्टर प्रेमराज देब्ता ने 3 जून 2024 को मारुति सुजुकी की एक कार Nexa डीलरशिप से खरीदी थी। कार खरीदने के कुछ समय बाद ही वह अचानक बंद होने लगी। जब कार को सर्विस सेंटर ले जाया गया, तो वहां बताया गया कि पेट्रोल में मिलावट है।

पेट्रोल टैंक में जमा था एथेनॉल

बार-बार गाड़ी बंद होने और सर्विस सेंटर के चक्कर काटने से परेशान होकर कार मालिक डॉक्टर प्रेमराज देब्ता ने जब सरकारी लैब में पेट्रोल की जांच करवाई, तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि पेट्रोल टैंक में सफेद दही जैसा जमा हुआ पदार्थ दरअसल ‘इथेनॉल’ था।

ऐसे में डॉक्टर साहब तुरंत कार डीलरशिप के पास पहुंचे और उन्हें पूरी जानकारी दी तो इस खराबी की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, तो डॉक्टर प्रेमराज ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। उनका आरोप था, “कार बेचते समय कंपनी या डीलर ने उन्हें यह नहीं बताया कि इस कार का इंजन 20% इथेनॉल मिले पेट्रोल (E20) से चलने के लिए तैयार नहीं है।”

कंपनी पर स्पष्ट जानकारी न देने का आरोप

कार मालिक डॉक्टर देब्ता ने कहा कि अगर कार का इंजन इस नए ईंधन के अनुकूल नहीं था तो बिक्री के समय उन्हें इसकी स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए थी, जो कि नहीं दी गई। मामले में कार विक्रेता (नेक्सा मैग्नेटो स्काई ऑटोमोबाइल्स) और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को पार्टी बनाया गया था। डीलरशिप के मैनेजर ने कोर्ट में अपनी सफाई देते हुए कहा, “गाड़ी में खराबी पेट्रोल की खराब क्वालिटी के कारण आई है, जो कि एक बाहरी कारण है।”

कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक, अगर बाहरी वजहों से गाड़ी में कोई खराबी आती है, तो वह वॉरंटी के दायरे में नहीं आती। उन्होंने एक प्राइवेट लैब की रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें ईंधन की गुणवत्ता को खराब बताया गया था। उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों को देखने के बाद माना कि डॉक्टर प्रेमराज देब्ता की कार जनवरी 2023 में बनी थी और उसका इंजन आधुनिक E20 पेट्रोल के लिए उपयुक्त नहीं था।

उपभोक्ता आयोग ने दिया कड़ा फैसला

उपभोक्ता आयोग ने इसे ‘सेवा में कमी’ (Deficiency in Service) माना और मारुति सुजुकी को कड़े निर्देश दिए है। आयोग ने कंपनी को 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता की पुरानी कार वापस लेकर उसे उसी मॉडल की बिल्कुल नई E20 ईंधन के अनुकूल वाली कार देनी होगी।

इतना ही नहीं, अगर कंपनी 45 दिनों के भीतर कार नहीं दे पाती है, तो उसे कार की कीमत, आरटीओ का चार्ज और इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ 20,50,494 रुपये देने होंगे। इसके अलावा उपभोक्ता आयोग ने मानसिक प्रताड़ना के लिए भी 1 लाख रुपये और अदालती मुकदमे के खर्चे के रूप में 10 हजार रुपये अलग से देने होंगे।

इस फैसले का क्या असर होगा?

इस फैसले के असर की बात करें तो देशभर के पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल मिश्रित (E20) पेट्रोल मिल रहा है। ऐसे में अगर कार कंपनियां अपने पुराने स्टॉक क्लियर करने के उद्देश्य से ऐसे इंजन बेचती हैं, जो नए फ्यूल के अनुकूल नहीं हैं और ग्राहकों को इसकी जानकारी नहीं देती हैं, तो उन्हें अब भारी हर्जाना भुगतना पड़ेगा।

एथनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल की आलोचना और उसके कथित नुकसान के बारे में बात करने वाले चार कंटेट क्रिएटर्स के खिलाफ नागपुर पुलिस ने FIR दर्ज की थी। इस मामले में बुधवार सुबह तीन इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो गए थे। इनमें से एक इन्फ्लुएंसर ने अपने वीडियो में प्रयोग की गई भाषा के लिए माफी मांगी और अपना प्रोफाइल ही डिलीट कर लिया। पढ़िए पूरी खबर…