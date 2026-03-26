आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। 1 अप्रैल से 767 जरूरी दवाइयां महंगी हो जाएंगी। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने बुधवार को बताया कि निर्माता थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर दवाओं की कीमत में 0.64 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी करने को मंजूरी दे दी है। NPPA India का कहना है कि निर्धारित दवाओं (scheduled formulations) के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में 0.64% तक महंगा कर सकते हैं।

25 मार्च को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है, ”वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग (Department of Industry and Internal Trade) के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आंकड़ों के आधार पर, कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान 2024 की समान अवधि की तुलना में WPI में सालाना बदलाव (+)0.64956% रहा है।”

मेमोरेंडम के अनुसार, निर्माता WPI के आधार पर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) बढ़ा सकते हैं और इसके लिए सरकार की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होगी। मेमो में कहा गया है,”Drugs (Prices Control) Order, 2013 (DPCO, 2013) के पैरा 16(2) के प्रावधानों के अनुसार, निर्माता इस WPI के आधार पर निर्धारित दवाओं (scheduled formulations) के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में वृद्धि कर सकते हैं और इसके लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति जरूरी नहीं होगी।”

National List of Essential Medicines (NLEM) में 900 दवाओं के फॉर्मुलेशन शामिल हैं। इनमें दर्द निवारक (पेनकिलर), एंटीबायोटिक्स और एंटी-इन्फेक्टिव दवाएं शामिल हैं।

बता दें कि बढ़ी हुई कीमतें GST के बिना हैं। और निर्माताओं, थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए सीलिंग प्राइस से ज्यादा कीमत पर दवाइयां बेचना गैरकानूनी है।

एंटीबायोटिक और पेन किलर की नई कीमतें एमोक्सिसिलिन 500 mg एंटीबायोटिक कैप्सूल 7.54 रुपये एजिथ्रोमाइसिन 500 mg एंटीबायोटिक गोली 24.14 रुपये सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg एंटीबायोटिक गोली 4.35 रुपये सेफिक्सिम 200 mg एंटीबायोटिक गोली 10.01 रुपये डाइक्लोफेनाक 50 mg पेन किलर गोली 2.10 रुपये एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड 150 mg पेन किलर गोली 0.72 रुपये पैरासिटामोल 500 mg पेन किलर गोली अनुमानित श्रेणी एमोक्सिसिलिन सिरप एंटीबायोटिक लिक्विड 1.60 रुपये प्रति ml जनसत्ता InfoGenIE