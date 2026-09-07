West Bengal News: कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया कि वह तृणमूल कांग्रेस नेता और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोर्ट की मंजूरी के बिना और एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाने का आदेश दे सकता है। यह बात तब कही गई जब कोर्ट को बताया गया कि पहले से मिली अंतरिम सुरक्षा के बावजूद उनके खिलाफ कई आपराधिक शिकायतें दर्ज की जा रही हैं।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, “बस बहुत हो गया, मैं 4 मई से यही सुनता आ रहा हूं… अब मैं शुभेंदु अधिकारी के मामले में समन्वय पीठ की ओर से पारित आदेश पर भरोसा करते हुए आदेश पारित करने जा रहा हूं।”

किस याचिका पर सुनवाई कर रहा था कोर्ट?

कोर्ट एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रहा था जो क्लिनिकल प्रैक्टिस और नकली दवाओं से जुड़ी गड़बड़ियों की शिकायत पर दर्ज एफआईआर से संबंधित थी। बनर्जी की तरफ से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन पेश हुए। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने शिकायत की प्रकृति पर असंतोष जाहिर किया और सवाल उठाया कि बिना किसी जांच के बनर्जी की संलिप्तता साबित किए बिना आरोपों को उनसे कैसे जोड़ा जा सकता है।

कोर्ट ने टिप्पणी की, “मैंने व्यक्तिगत रूप से तीन शिकायतें देखी हैं। इनमें से किसी का भी याचिकाकर्ता से कोई संबंध नहीं है।” अदालत ने आगे टिप्पणी की कि हालांकि पुलिस अपनी जांच जारी रख सकती है, लेकिन इस स्तर पर बनर्जी से हिरासत में पूछताछ करना उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा, “आप जांच करें और आरोप पत्र दाखिल करें। हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है।”

जो दो बार चुनाव हारा वही शिकायत दर्ज करा रहा- हाई कोर्ट

जब एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि मामला नकली दवाओं से जुड़ा है और शिकायतकर्ता एक मुखबिर है, तो न्यायालय ने आरोपों और बनर्जी के बीच संबंध पर सवाल उठाया। कोर्ट ने पूछा, “क्या उन्होंने दवा लिखी थी, एक साल पहले इस बारे में खुलासा क्यों नहीं किया गया।”

अदालत ने यह भी गौर किया कि शिकायतकर्ता वह व्यक्ति है जो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव हार चुका है। अदालत ने टिप्पणी की, “वही व्यक्ति जो उनसे दो बार हार चुका है, शिकायतें दर्ज करा रहा है।” कोर्ट ने कहा कि जांच जारी रह सकती है, लेकिन संकेत दिया कि वह इस स्तर पर बनर्जी के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई की अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं है। अदालत ने कहा, “अपनी जांच जारी रखें, लेकिन इस स्तर पर कोई दंडात्मक कदम न उठाएं। मैं शिकायत से संतुष्ट नहीं हूं।”

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कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक पार्टी कार्यालय में तड़के तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इस घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय से कार्रवाई की मांग की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…