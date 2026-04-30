टेरर फंडिंग मामले में अंतरिम जमानत मिलने के कुछ दिनों बाद बारामूला सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ ​​इंजीनियर राशिद ने गुरुवार को श्रीनगर में अपने बीमार पिता से मुलाकात की। राशिद को दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 अप्रैल को अंतरिम जमानत दी थी। गुरुवार दोपहर श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद, सांसद को सीधे श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल ले जाया गया ताकि वे अपने पिता से मिल सकें। अस्पताल तक उनके साथ आए अवामी इत्तेहाद पार्टी के समर्थकों की भीड़ के बीच अपने पिता से मिलते ही वे भावुक हो गए।

एक हफ्ते की अंतरिम राहत देते हुए हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कम से कम दो सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी हर समय उनके साथ में रहेंगे। इससे पहले संसद सत्रों में भाग लेने के लिए राशिद को हिरासत में रखने के लिए पैरोल दी गई थी।

राशिद के भाई ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था

एएनआई से बात करते हुए उनके भाई शेख खुर्शीद ने जमानत दिए जाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को धन्यवाद दिया और राशिद की जमानत पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि उनके पिता राशिद से मिलने के लिए तरस रहे थे, इसे खुशी का क्षण बताया।

उन्होंने कहा, “जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे नियमित जमानत मामले की सुनवाई माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ कर रही है। उसी मामले में हमने अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था क्योंकि हमारे पिता बीमार हैं। ईश्वर की कृपा से उन्हें आज सात दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है। हमें खुशी है कि हमारे पिता, जो अपने बेटे इंजीनियर राशिद से मिलने के लिए तरस रहे थे, आखिरकार मिल पाएंगे। हमें उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से वे कल तक मिल पाएंगे। यह सचमुच खुशी का क्षण है।”

एनआईए ने अंतरिम जमानत का किया था विरोध

सांसद इंजीनियर राशिद को 2019 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने जेल से ही 2024 का आम चुनाव लड़ा और जीता। एनआईए ने राशिद को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा था कि मामले में संरक्षित गवाहों में से एक मुकदमे के दौरान मुकर गया, जबकि पहले वह अभियोजन पक्ष का समर्थन कर रहा था और उसने राशिद पर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। हालांकि, एजेंसी ने हिरासत में पैरोल जैसी किसी व्यवस्था का विरोध नहीं किया।