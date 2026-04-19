ED Action on IPAC: केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने हवाला से जुड़े लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राजनीतिक दलों के लिए चुनावी मैनेंजमैंट करने वाली कंपनी आईपैक को हाल के दिनों में लगातार झटके लग रहे हैं। अब इसी केस में आईपैक के निदेशक ऋषि राज सिंह को समन भेजा है और 20 अप्रैल को दिल्ली में पेश होने के लिए तलब किया है।
बंगाल चुनाव के बीच ED ने I-PAC के निदेशक ऋषि राज को भेजा समन, दिल्ली में होगी पेशी
ED Action on IPAC: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में चुनावी मैनेजमेंट कंपनी सत्ताधारी टीएमसी के लिए काम कर रही है, जिस पर लगातार ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन ले रही है।
Written by जनसत्ता न्यूज डेस्कEdited by krishna bajpai
नई दिल्लीUpdated:
Jansatta.com पर पढ़े ताज़ा राष्ट्रीय समाचार (National News), लेटेस्ट हिंदी समाचार (Hindi News), बॉलीवुड, खेल, क्रिकेट, राजनीति, धर्म और शिक्षा से जुड़ी हर ख़बर। समय पर अपडेट और हिंदी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए जनसत्ता की हिंदी समाचार ऐप डाउनलोड करके अपने समाचार अनुभव को बेहतर बनाएं ।First published on: 19-04-2026 at 21:49 IST