ED Action on IPAC: केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने हवाला से जुड़े लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राजनीतिक दलों के लिए चुनावी मैनेंजमैंट करने वाली कंपनी आईपैक को हाल के दिनों में लगातार झटके लग रहे हैं। अब इसी केस में आईपैक के निदेशक ऋषि राज सिंह को समन भेजा है और 20 अप्रैल को दिल्ली में पेश होने के लिए तलब किया है।