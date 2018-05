पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की पत्नी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोटिस भेजा है। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम को ईडी ने सारदा चिटफंड घोटाला मामले में नोटिस भेजा है और 7 मई से पहले हाजिर होने के लिए कहा है। नलिनी चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और पहले भी उनसे ईडी और सीबीआई इस पूछताछ कर चुकी हैं। जिस मामले पर नलिनी को ईडी ने नोटिस भेजा है वह सारदा समूह के द्वारा उन्हें कानूनी फीस दिए जाने से संबंधित हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सारदा समूह के चेयरमैन सुदीप्त सेन ने नलिनी को वकील के तौर पर रखे जाने का जिक्र किया था, जो कि अभी जेल में हैं। सुदीप्त सेन ने यह भी बताया था कि कांग्रेस नेता मतंग सिंह की पूर्व पत्नी मनोरंजना के कहने पर उन्होंने नलिनी को अपने वकील के तौर पर रखा था।

ED issued notice to Nalini Chidambaram, wife of P. Chidambaram, over Saradha chit fund scam & asked her appear before ED on 7 May.

