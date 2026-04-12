भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) नासिक की अपनी यूनिट को लेकर विवाद में आ गई है। यहां यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के आरोपों पर नौ एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला चर्चा में है।

आईटी सेवाओं की दिग्गज कंपनी ने कहा है कि वह किसी भी प्रकार के उत्पीड़न और दबाव के प्रति “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाती है। कंपनी ने पहले ही जांच के दायरे में आए कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। जिनमें वे छह लोग भी शामिल हैं जिन्हें इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है।

टीसीएस के प्रवक्ता ने 12 अप्रैल को कहा, “नासिक में इस मामले की जानकारी मिलते ही हमने तुरंत कार्रवाई की। जांच के दायरे में आए कर्मचारियों को जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया गया है। हम स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई इस जांच के निष्कर्ष के आधार पर की जाएगी।”

कंपनी ने आगे कहा, “टीसीएस की उत्पीड़न और किसी भी प्रकार के दबाव के प्रति लंबे समय से जीरो टॉलरेंस नीति रही है। हमने कार्यस्थल पर अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के उच्चतम मानकों को हमेशा सुनिश्चित किया है।”

इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले का संज्ञान लेते हुए घटना को “बेहद गंभीर” बताया और त्वरित कार्रवाई के लिए नासिक पुलिस की प्रशंसा की। इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

अब तक दर्ज की गई FIR और गिरफ्तारियां

नासिक पुलिस फिलहाल पुणे स्थित आईटी कंपनी के HR अधिकारी से पूछताछ कर रही है, जो महिला शिकायतकर्ताओं द्वारा सतर्क किए जाने पर कार्रवाई करने में विफल रहा।

पुलिस के अनुसार, कुछ पीड़ितों ने पहले भी HR प्रबंधक से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंडियन एक्सप्रेस से एक अधिकारी ने कहा कि हमने उन्हें बाद में जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है।

मामला मार्च में शुरू हुआ जब एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके एक सहकर्मी ने शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। रिपोर्ट के अनुसार, जांच के दौरान पुलिस ने यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन से संबंधित आठ और एफआईआर दर्ज कीं।

अब तक कंपनी में काम करने वाले कम से कम छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह कार्रवाई नासिक पुलिस आयुक्त कार्यालय को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है।सगिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अत्तार और दानिश शेख के रूप में हुई है। साथ ही एक महिला भी है जिसकी पहचान अभी तक उजागर नहीं की गई है।

कंपनी में सक्रिय समूह के खिलाफ कम से कम आठ महिलाओं और एक पुरुष ने शिकायत दर्ज कराई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, शिकायत में उन्हें गोमांस खाने के लिए उकसाना और हिंदू देवी-देवताओं का मजाक उड़ाना शामिल है और कुछ मामलों में यौन उत्पीड़न के आरोप भी हैं।

यौन शोषण के छह आरोपियों को कोर्ट से सेंट्रल जेल लाया गया, नासिक आईटी कंपनी से जुड़ा है मामला

नासिक की एक आईटी कंपनी में कथित यौन उत्पीड़न मामले में छह आरोपियों शुक्रवार को अदालत से नासिक सेंट्रल जेल ले जाया गया। इनमें से एक कर्मचारी पर आरोप है कि उसने शादी का वादा करके अपनी सहकर्मी का यौन शोषण किया। जबकि पांच कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने पिछले चार सालों में अलग-अलग समय पर अपनी महिला सहकर्मियों के साथ यौन उत्पीड़न किया और धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई। पढ़ें पूरी खबर।