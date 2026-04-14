भारत में ‘Employee (कर्मचारी)’ और ‘Worker (श्रमिक)’ शब्द का इस्तेमाल अक्सर एक साथ किया जाता है। लेकिन कानूनी और व्यावहारिक दृष्टि से इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। इनका सही अर्थ खासतौर पर श्रम कानूनों, वेतन, और कार्यस्थल अधिकारों के संदर्भ में समझना बेहद जरूरी है। अक्सर इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है लेकिन असल में इन दोनों के बीच बड़ा अंतर है। यह फर्क सिर्फ नाम का नहीं है बल्कि अधिकारों, वेतन, काम की प्रकृति और कानूनी सुरक्षा से भी जुड़ा है। हर कामकाजी व्यक्ति के लिए इस अंतर को समझना जरूरी है। आज हम बात करते हैं कि एम्पलॉयी और वर्कर का क्या मतलब है और इनमें क्या फर्क है…

क्या है Employee का मतलब?

Employee एक व्यापक शब्द है। इसका इस्तेमाल किसी भी ऐसे शख्स के लिए किया जाता है जो किसी संगठन, कंपनी या संस्था के लिए काम करता है और उसके बदले वेतन या सैलरी प्राप्त करता है। इसमें अलग-अलग तरह के पेशेवर शामिल होते हैं जैसे- ऑफिस कर्मचारी, मैनेजर, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल, अकाउंटेंट, और प्रशासनिक स्टाफ आदि। यानी जो भी व्यक्ति किसी नियोक्ता (employer) के अधीन काम करता है, वह सामान्य रूप से ‘Employee’ की श्रेणी में आता है। इन पर लागू नियम कंपनी की नीतियों, अनुबंध (contract) और विभिन्न श्रम कानूनों पर निर्भर करते हैं।

क्या है Worker का मतलब?

वहीं ‘Worker’ एक सीमित और कानूनी रूप से परिभाषित शब्द है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर उन लोगों के लिए किया जाता है जो मैनुअल (हाथ से), तकनीकी या प्रोडक्शन से जुड़े काम करते हैं। फैक्ट्री वर्कर, मशीन ऑपरेटर, हेल्पर, निर्माण श्रमिक आदि वर्कर की कैटिगिरी में आते हैं। वर्कर की परिभाषा भारत के विभिन्न श्रम कानूनों, जैसे फैक्ट्री अधिनियम (Factories Act) या औद्योगिक संबंध कानूनों में स्पष्ट रूप से दी गई है। इन कानूनों के अनुसार, वर्कर वे लोग होते हैं जो सीधे उत्पादन, संचालन या तकनीकी कामों में लगे होते हैं।

एम्पलॉयी और वर्कर में क्या है फर्क?

दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर उनके अधिकारों और सुरक्षा से भी जुड़ा है। ‘Worker’ को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन, निश्चित कार्य घंटे, ओवरटाइम भुगतान, और कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसी विशेष सुविधाएं और संरक्षण दिए जाते हैं। ये अधिकार कानून द्वारा सुनिश्चित किए गए होते हैं और कंपनी के लिए इनका पालन करना अनिवार्य होता है। दूसरी ओर, ‘Employee’ के अधिकार उनके रोजगार अनुबंध और कंपनी की नीतियों पर अधिक निर्भर करते हैं। हालांकि, कुछ सामान्य श्रम कानून कर्मचारियों (Employee) पर भी लागू होते हैं लेकिन सभी कर्मचारी ‘Worker’ की तरह विशेष श्रेणी में नहीं आते।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर ‘वर्कर’ को ‘एम्पलॉयी’ माना जा सकता है क्योंकि वह भी किसी नियोक्ता के लिए काम करता है। लेकिन हर एम्पलॉयी को वर्कर नहीं माना जा सकता क्योंकि ‘Worker’ की कैटेगिरी में आने के लिए कार्य का प्रकार (nature of work) महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, एक फैक्ट्री में काम करने वाला हेल्पर या मशीन ऑपरेटर ‘Worker’ भी है और ‘Employee’ भी जबकि एक एचआर मैनेजर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर ‘Employee’ तो है लेकिन ‘Worker’ नहीं माना जाएगा।

4 नए लेबर कोड्स

भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 29 पुराने लेबर कानूनों को खत्म कर 4 नए लेबर कोड्स लागू किए हैं। सरकार ने इन नए लेबर कोड्स को मजदूरों के अधिकारों के लिए बड़ा बदलाव बताया है। उनका कहना है कि ये कोड अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के सभी मजदूरों को मजबूत बनाएंगे। अब यह देखना होगा कि ये दावे कानून में दी गई गारंटी और इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के मुकाबले कैसे हैं। इस दावे के बावजूद कि असंगठित सेक्टर के मजदूरों को पहली बार सोशल सिक्योरिटी मिलेगी।

मुख्य क्षेत्र में श्रम सुधार के फायदे

1. फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी (एफटीई)

-स्थायी कर्मचारियों के बराबर सभी फायदे मिलेंगे, जिसमें छुट्टी, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं।

-पांच साल के बजाय सिर्फ एक साल बाद ग्रेच्युटी की योग्यता हासिल।

-स्थायी कर्मचारी के बराबर वेतन, इनकम और सुरक्षा।

-सीधी बहाली को बढ़ावा मिलता है और बहुत ज़्यादा अनुबंध पर काम को कम करता है।

2. गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक

‘गिग वर्क’, ‘प्लेटफ़ॉर्म वर्क’ और ‘एग्रीगेटर्स’ को पहली बार परिभाषित किया गया है।

-एग्रीगेटर्स को वार्षिक टर्नओवर का 1-2 प्रतिशत योगदान करना होगा जो गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भुगतान की गई/देय राशि के 5 प्रतिशत तक सीमित होगा।

-आधार-लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से वेलफेयर बेनिफिट्स आसानी से मिल जाएंगे, पूरी तरह से पोर्टेबल हो जाएंगे और प्रवास संबंधी किसी बाधा के बिना सभी राज्यों में उपलब्ध होंगे।

3. अनुबंध कर्मचारी

-फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉई (एफटीई) से रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी और सामाजिक सुरक्षा, स्थायी कर्मचारी के बराबर फायदे जैसे कानूनी सुरक्षा पक्की होगी।

-फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी एक साल की लगातार सेवा के बाद ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे।

-मुख्य नियोक्ता अनुबंध कामगारों को स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा लाभ देगा।

-कामगारों को सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच सुविधा मिलेगी।

4. महिला कर्मचारी

-महिला-पुरूष भेदभाव कानूनी तौर पर मना है।

-समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया।

-महिलाओं को रात्रि पाली और सभी तरह के काम (भूमिगत खनन और भारी मशीनरी सहित) करने की इजाजत है, बशर्ते उनकी सहमति हो और सुरक्षा के जरूरी उपाय किए गए हों।

-शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया।

-महिला कर्मचारियों के परिवार परिभाषा में सास-ससुर को जोड़ने का प्रावधान, डिपेंडेंट कवरेज को बढ़ाना और इनक्लूसिविटी पक्का करना।

5. युवा श्रमिक

-सभी कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी है।

-नियुक्ति पत्र अनिवार्य- सामाजिक सुरक्षा, रोजगार विवरण और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

-मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण पर रोक — छुट्टी के दौरान मजदूरी देना अनिवार्य कर दिया गया है।

-अच्छा जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए, मजदूरों को केंद्र सरकार की ओर से तय की गई फ्लोर वेज के हिसाब से वेतन मिलेगा।

6.एमएसएमई श्रमिक

-सभी एमएसएमई कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत शामिल, पात्रता कर्मचारियों की संख्या के आधार पर।

-सभी कर्मचारियों के लिए न्‍यूनतम वेतन की गारंटी।

-कर्मचारियों को कैंटीन, पीने का पानी और आराम करने की जगह जैसी सुविधाएं।

-स्टैंडर्ड काम के घंटे, डबल ओवरटाइम सैलरी और भुगतान सहित छुट्टी का इंतजाम।

-समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया गया।

7. बीड़ी और सिगार श्रमिक

-सभी के लिए न्यूनतम वेतन की गारंटी।

-काम के घंटे हर दिन 8-12 घंटे और हर हफ्ते 48 घंटे तय किए गए हैं।

-ओवरटाइम तय घंटों से अधिक काम, सहमति से होगा और सामान्‍य मजदूरी से कम-से-कम दोगुना मिलेगा।

-समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया गया।

-साल में 30 दिन काम पूरा करने के बाद कर्मचारी बोनस के लिए पात्र।

8.बागान मजदूर

-बागान मजदूरों को अब ओएसएचडब्‍ल्‍यूसी संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाया गया है।

-लेबर कोड 10 से अधिक मजदूरों या 5 या उससे अधिक हेक्टेयर वाले बागानों पर लागू होते हैं।

-रसायनों को संभालने, स्टोर करने और इस्तेमाल करने के लिए जरूरी सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण।

-दुर्घटना और रसायन से बचने के लिए सुरक्षा उपकरण अनिवार्य।

-मजदूरों और उनके परिवारों को पूरी ईएसआई मेडिकल सुविधाएं; उनके बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधाओं की भी गारंटी।

9. ऑडियो-विजुअल और डिजिटल मीडिया कामगार

-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों, डबिंग आर्टिस्ट और स्टंट पर्सन समेत डिजिटल और ऑडियो-विजुअल कामगारों को अब पूरा फायदा मिलेगा।

-सभी कामगारों के लिए नियुक्तिपत्र अनिवार्य- जिसमें उनका पदनाम, वेतन और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार साफ-साफ लिखे हों।

-समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया गया।

-ओवरटाइम तय घंटों से ज्‍यादा काम, सहमति से होगा और सामान्‍य मजदूरी से कम-से-कम दोगुना मिलेगा।

10. खदान मजदूर

-सामाजिक सुरक्षा संहिता आने-जाने के दौरान होने वाले कुछ हादसों को रोजगार से जुड़ा मानता है जो रोजगार के समय और जगह की शर्तों पर निर्भर करता है।

-केंद्र सरकार ने काम की जगह पर काम की सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को मानक बनाने के लिए मानदंड अधिसूचित किए।

-सभी कामगारों की स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा पक्की की जाएगी। फ्री सालाना हेल्थ चेक-अप दिया जाएगा।

-काम के घंटों की लिमिट हर दिन 8 से 12 घंटे और हर हफ्ते 48 घंटे तय की गई है।

11. खतरनाक उद्योग के श्रमिक

-सालाना फ्री हेल्थ चेक-अप की सुविधा।

-केंद्र सरकार मजदूरों की बेहतर सुरक्षा के लिए राष्‍ट्रीय मानदंड बनाएगी।

-महिलाएं सभी जगहों पर काम कर सकती हैं, जिसमें अंडरग्राउंड माइनिंग, भारी मशीनरी और खतरनाक काम शामिल हैं जिससे सभी के लिए रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित होंगे।

-हर साइट पर ऑन-साइट सेफ्टी मॉनिटरिंग के लिए जरूरी सेफ्टी कमेटी और खतरनाक रसायनों की सुरक्षित हैंडलिंग पक्का करना।

12. वस्‍त्र उद्योग के श्रमिक

-सभी प्रवासी कामगारों (डायरेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर-बेस्ड और खुद माइग्रेटेड) को बराबर वेतन, वेलफेयर बेनिफिट और पीडीएस पोर्टेबिलिटी बेनिफिट मिलेंगे।

-कामगार 3 साल तक लंबित बकाय के निपटारे के लिए दावा कर सकते हैं जिससे सुविधाजनक और आसान समाधान मिले।

-ओवरटाइम काम के लिए मजदूरों को दोगुनी मजदूरी का प्रावधान ।

13. आईटी और आईटीईएस कर्मचारी

-हर महीने की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान अनिवार्य। पारदर्शिता और पक्का भरोसा।

-समान काम के लिए समान वेतन अनिवार्य किया गया, महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया गया।

-महिलाओं को रात्रि शिफ्ट में काम करने की सुविधा – महिलाओं को ज्‍यादा वेतन पाने का अवसर।

-परेशानी, भेदभाव और वेतन से जुड़े विवादों का समय पर समाधान।

-फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयमेंट और अनिवार्य नियुक्ति पत्र के जरिए सामाजिक सुरक्षा लाभ की गारंटी।

14. डॉक कामगार

-सभी डॉक कामगारों को फॉर्मल पहचान और वैधानिक सुरक्षा मिलेगी।

-सामाजिक सुरक्षा लाभ की गारंटी के लिए नियुक्ति अनिवार्य पत्र।

-सभी के लिए प्रोविडेंट फंड, पेंशन और बीमा के लाभ सुनिश्चित किए गए हैं चाहें अनुबंध या अस्‍थायी डॉक वर्कर ही क्‍यों न हों।

-नियोक्‍ता द्वारा फंडेड सालाना हेल्थ चेक-अप अनिवार्य।

-डॉक कामगारों को जरूरी मेडिकल सुविधाएं, फर्स्ट एड, सैनिटरी और वॉशिंग एरिया वगैरह मिलें ताकि काम करने के अच्छे हालात और सेफ्टी पक्की हो सके।

15. निर्यात क्षेत्र के कर्मचारी

-निर्यात सेक्टर में निर्धारित अवधि के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड (पीएफ) और अन्‍य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे।

-साल में 180 दिन काम करने के बाद सालाना छुट्टी लेने का विकल्‍प मिलेगा।

-सभी श्रमिकों को समय पर वेतन भुगतान का अधिकार और बिना इजाजत वेतन में कोई कटौती नहीं और न ही वेतन की अधिकतम सीमा पर कोई रोक।

-महिलाओं को सहमति से रात्रि शिफ्ट में काम करने की इजाजत जिससे उन्हें अधिक आय कमाने का मौका।

-सुरक्षा और भलाई के उपायों में लिखित सहमति अनिवार्य, ओवरटाइम के लिए दोगुना पारिश्रमिक, सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन, सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा के इंतजाम।