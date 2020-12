मध्यप्रदेश में शिवपुरी में मजदूरी मांगने के कारण एक एम्प्लायर ने अपने कर्मचारी के मलाशय में कंप्रेसर डाल कर हवा भर दिया। जिसके कारण मजदूर की मौत हो गयी। मृतक का नाम परमानंद धाकड़ बतया जा रहा है और वह शिवपुरी जिले के गाजीगढ़ धोरिया गाँव का रहने वाला था।

Madhya Pradesh: A man died after his employer allegedly pumped air into his rectum with a compressor following a dispute in Gobardhan, Shivpuri.

“The incident took place 45 days ago. I have instructed the concerned officer to take necessary action,” says SP. (26.12) pic.twitter.com/mHpIg8rCkv

— ANI (@ANI) December 26, 2020