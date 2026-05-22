पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार पेट्रोकेमिकल सेक्टर में उन चीजों का उत्पादन बढ़ाना चाहती है, जिनके लिए वर्तमान में विदेशों पर निर्भरता ज्यादा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से अपील की है कि वे 200 से ज्यादा ऐसे पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उत्पादन भारत में बढ़ाएं जिनमें अभी विदेशी निर्भरता काफी ज्यादा है।

आंकड़े बताते हैं कि इन उत्पादों पर भारत का आयात बिल 50 अरब डॉलर के करीब बैठता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार को करीब 4 लाख करोड़ रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। लंबे समय से भारत सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है, लेकिन पश्चिम एशिया संघर्ष की वजह से स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण बन गई है।

भारत के सामने क्या चुनौतियां?

जानकार मानते हैं कि भारत कच्चे तेल और दूसरे केमिकल्स के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। वहां युद्ध जैसी स्थिति या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का लंबे समय तक बंद होने से सप्लाई बाधित हो सकती है।

वर्तमान में भारत के पास पुराना स्टॉक मौजूद है। इसी वजह से पश्चिम एशिया युद्ध का असर अभी इंडस्ट्री पर ज्यादा नहीं पड़ा है। लेकिन अगर लंबे समय तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहता है तो उद्योगों पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है।

जानकारी के लिए बता दें कि पेट्रोकेमिकल्स वे रसायन होते हैं, जो मुख्य रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से बनाए जाते हैं। रोजमर्रा की कई चीजों में पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, पैकेजिंग सामग्री, पाइप, टायर, कपड़े और दवाइयों के उपकरण।

भारत के किन सेक्टरों पर असर?

भारत में इस समय PVC, पॉलिथीन, ABS प्लास्टिक, अमोनिया, एसिटिक एसिड, टोल्यून, एपॉक्सी रेजिन जैसी चीजों का ज्यादा आयात होता है। ये सभी उत्पाद अलग-अलग उद्योगों में इस्तेमाल किए जाते हैं।

ऊपर दी गई सूची में PVC, पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलिथीन जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल पैकेजिंग, प्लास्टिक कंटेनर और पाइप बनाने में काफी होता है। इनकी सप्लाई बाधित होने से सीधे FMCG कंपनियों की पैकेजिंग महंगी हो सकती है। रोजमर्रा की चीजों की कीमत बढ़ सकती है और ई-कॉमर्स पैकेजिंग भी प्रभावित हो सकती है।

इसी तरह निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी इसकी चपेट में आ सकता है। PVC पाइप, रूफिंग शीट और इंडस्ट्रियल कोटिंग्स से जुड़ी कई चीजें विदेशों से आती हैं। इनकी सप्लाई प्रभावित होने से निर्माण कार्यों पर असर पड़ सकता है।

खेती सेक्टर भी इस संघर्ष के प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा। समझने वाली बात यह है कि फॉस्फोरिक एसिड और अमोनिया जैसे केमिकल्स से ही खाद और यूरिया बनाया जाता है। ऐसे में अगर इनकी कमी होती है, तो खेती की लागत बढ़ सकती है।

जानकार क्या चेतावनी दे रहे हैं?

पूर्व ट्रेड अधिकारी और Global Trade Research Initiative (GTRI) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कई अहम बिंदुओं पर बात की। अजय श्रीवास्तव का कहना है कि भारत का पेट्रोकेमिकल आयात करीब 56 अरब डॉलर का है। कई ऐसे उत्पाद हैं, जहां भारत की घरेलू उत्पादन क्षमता बेहद कम है। उन्होंने इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत पर जोर दिया।

अजय श्रीवास्तव ने PVC रेजिन और पॉलीकार्बोनेट जैसे उत्पादों को भारत के लिए रणनीतिक रूप से कमजोर श्रेणी बताया। उनके मुताबिक इन उत्पादों में ज्यादा विदेशी निर्भरता भारत के लिए जोखिम पैदा कर सकती है।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में केमिकल सेक्टर एक्सपर्ट अजय जोशी ने भी चिंता जताई। उनके मुताबिक भारत को अभी भी कच्चा माल आयात करना पड़ता है। ऐसे में स्थानीय उत्पादन बढ़ाना आसान नहीं होगा। अजय जोशी ने कहा कि भारत 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती कच्चे माल की उपलब्धता ही है।

इन चुनौतियों के बीच सरकार अब आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि कच्चा माल आयात होता है, नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी और इस सेक्टर में बड़े निवेश की भी आवश्यकता होगी।

ये भी पढ़ें- महंगाई और वैश्विक संकटों के बीच धीमी पड़ती विकास की रफ्तार