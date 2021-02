एक जंगल सफारी के दौरान टूरिस्ट उम्मीद करते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा जंगली जानवर देखने को मिलें। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार जब भी आपका जंगली जानवर से आमना-सामना हो तो वह आपकी उम्मीद के मुताबिक हो। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है कि ये वीडियो कितना पुराना है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी तेजी से गाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहा है। गाड़ी में सवार लोग गाड़ी को पीछे ले रहे हैं और हाथी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। इस बीच एक महिला कहते सुनाई दे रही हैं, ”अरे कुछ नहीं होगा।”

भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुरेंद्र मेहरा ने ये वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो को ट्वीट करते हुए मेहरा ने लिखा, “कितनी बार हमें भी ऐसा ही लगता है। जब हम जंगली जानवरों खासकर हाथी का सामना करते हैं।” 11 सेकेंड के वीडियो में जीप में बैठे लोग हाथी की वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। एक महिला कह रही हैं, “अरे कुछ नहीं होगा।”इसके बाद हाथी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है और आवाज करता हुआ आगे बढ़ता है।

जैसे ही हाथी जीप के करीब आने लगा जीप में बैठे लोगों ने जीप को पीछे करना शुरू किया। हाथी के करीब आते ही एक ने कहा, “भगाओ, भगाओ, भगाओ।” वीडियो को शेयर करते हुए सुरेंद्र मेहरा ने कहा कि जंगली जानवरों का सबको सम्मान करना चाहिए और उन्हें आने जाने का रास्ता देना चाहिए।

अरे कुछ नहीं होगा, तुम विडीओ बनाओ….

How many times we feel the same, when we encounter wildlife, especially Elephants…#SafetyFirst #RighttoPassage#RespectWildlife pic.twitter.com/MqdprC5UpO

— Surender Mehra IFS (@surenmehra) February 24, 2021