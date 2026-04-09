पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष सतत पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत 90.83 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए हैं, जिससे कई सीट पर समीकरण बदल गया है। इससे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए नई अनिश्चितताएं पैदा हो गई हैं। राज्य के कुल मतदाताओं की संख्या 7.56 करोड़ से घटकर 6.77 करोड़ रह गई है, लिहाजा दोनों प्रमुख दलों को इस महीने के चरण में होने वाले चुनाव अलग परिस्थितियों में लड़ने होंगे।

इस बार परिस्थितियां 2021 के चुनाव की तुलना में काफी अलग हैं, जिसमें ममता बनर्जी की जीत हुई थी। सबसे ज्यादा असर उन जिलों में पड़ा है, जो लंबे समय से बंगाल की सत्ता तय करते रहे हैं। इनमें अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र और दक्षिण बंगाल 2011 से तृणमूल कांग्रेस के गढ़ रहे हैं।

दूसरी ओर उत्तर 24 परगना, नदिया और उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में मतुआ-शरणार्थी क्षेत्र में 2019 के बाद भाजपा मजबूत हुई। हालांकि, इसका राजनीतिक असर हर जगह समान नहीं है। दक्षिण बंगाल में तृणमूल की पकड़ कुछ कमजोर होती दिख रही है, जबकि उत्तर बंगाल और जंगलमहल में भाजपा अब भी मजबूत है। लेकिन भाजपा का सबसे अहम सामाजिक आधार मतुआ वोट अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं दिख रहा।

तृणमूल कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले जिलों उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, नदिया, मालदा, हुगली, हावड़ा, उत्तर दिनाजपुर और पूर्व वर्धमान में कुल मिलाकर करीब 66.5 लाख नाम हटाए गए हैं, जो राज्य में हटाए गए नामों का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा है। इन जिलों में 294 में से 178 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। साथ ही, मतुआ बहुल 55 सीट पर भी पुनरीक्षण का बड़ा असर पड़ा है, जिससे भाजपा के भरोसेमंद वोट बैंक में अस्थिरता आई है।

बांग्लादेश सीमा से लगे जिलों में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिला है, जहां नागरिकता और प्रवासन लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक मुद्दा रहे हैं। उत्तर 24 परगना (31 सीट) में 12.5 लाख, दक्षिण 24 परगना (33 सीट) में 10.91 लाख, मुर्शिदाबाद (22 सीट) में 7.48 लाख, नदिया (17 सीट) में 4.85 लाख और मालदा (16 सीट) में 4.59 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।

‘भूमि अधिकार छीन कर घुसपैठियों को दे दिए’

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव नवीन ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल के लोगों की जमीन छीनकर घुसपैठियों को दे दी, जिससे राज्य की जनसांख्यिकी बदल गई। उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा की ‘डबल इंजन’ सरकार बनने पर, वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को ठीक करेगी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाल देगी।

नवीन ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल के लोगों के भूमि अधिकार छीनकर उन्हें घुसपैठियों को दे दिए हैं, जिससे राज्य की जनसांख्यिकी बदल गई है। भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति और अराजकता के कारण बंगाल के निवासी कल झेलने के लिए ‘मजबूर’ हो रहे हैं।

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पश्चिम बंगाल का सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच बुधवार को नई घटनाक्रम सामने आया। एक ओर जहां पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। दूसरी ओर जबाव में चुनाव आयोग ने भी टीएमसी को सार्वजनिक तौर पर खरी-खरी सुना दी। पूरी खबर पढ़ें…