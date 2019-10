मारपीट में घायल हुए ओवैसी की पार्टी के सांसद, AIMIM और NCP कार्यकर्ताओं में हुई थी भिड़ंत

ELECTIONS NEWS 2019: महाराष्ट्र के औरंगाबाद से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सांसद इम्तियाज जलील सोमवार (21 अक्टूबर, 2019) को सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान NCP और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घटना में सांसद को मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना कटकट गेट क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ पर घटी।

खबर के मुताबिक MIM कार्यकर्ताओं और नेशनालिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) कार्यकर्ताओं के बीच जब झड़प चल रही थी तब सासंद ने इसमें हस्तक्षेप किया। इसी बीच अज्ञात लोगों ने उनपर भी हमला कर दिया। डिप्टी पुलिस कमिश्नर राहुल खंडे ने बताया कि घटना में सांसद को मामूली चोटें आई हैं, हालांकि स्थिति नियंत्रण में थी। उल्लेखनीय है कि मतदान के दौरान लोटकरनजा, हरसूल और बैजीपुरा में भी झगड़े की खबरें मिलीं। औरंगाबाद सेंट्रल से MIM उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी एनसीपी उम्मीदवार अब्दुल कादिक के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं।

Aurangabad: Clash erupted between Nationalist Congress Party & All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen workers in Kat Kat Gate area today. Police says, “After voting concluded, clash erupted between workers of two parties. Situation is under control.” #Maharashtra pic.twitter.com/6zbdC749pq

