लद्दाख प्रशासन ने हाल ही में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDCs) के चुनावों की घोषणा की थी। घोषणा के दिन बाद क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधि समूहों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि लद्दाख के लोगों पर जबरन चुनाव थोपे जा रहे हैं।

कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लेह एपेक्स बॉडी (Leh Apex Body) का भी हिस्सा हैं। उन्होंने देश की जनता, राष्ट्रपति और देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व से लद्दाख के मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में लद्दाख में आंदोलन और तेज हो सकता है। वांगचुक ने कहा, ”हालांकि, हालात उस मोड़ तक पहुंचने से पहले हम देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि वे हमारे साथ खड़े हों और इस स्थिति का समाधान निकालने में हमारी मदद करें।”

केंद्र सरकार से फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील

एक वीडियो मैसेज में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) और लेह एपेक्स बॉडी (LAB) के नेताओं ने संयुक्त रूप से केंद्र सरकार से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की। दोनों संगठन लद्दाख में अधिक लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।

उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि साल के सबसे ठंडे महीनों में से एक के दौरान चुनाव कराने के फैसले पर फिर से विचार किया जाए।

मंगलवार को लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने केंद्र शासित प्रदेश की सभी आठ लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDCs) के नए चुनावों की घोषणा की थी। ये चुनाव 4 दिसंबर को होंगे। इस साल केंद्र शासित प्रदेश में छह नए जिले जुड़ने के बाद पहली बार लद्दाख में आठ निर्वाचित पहाड़ी परिषदें गठित की जाएंगी।

लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने भी उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर कड़ाके की ठंड के दौरान चुनाव कराने पर चिंता जताई थी। बुधवार को सांसद ने कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) और लेह एपेक्स बॉडी (LAB) के नेताओं के साथ मिलकर एक बार फिर अपनी चिंताएं दोहराईं।

हनीफा ने कहा, ”चुनावों की आधिकारिक घोषणा होने से पहले ही मैंने उपराज्यपाल से मुलाकात की थी। प्रशासन दिसंबर में चुनाव कराने की तैयारी कर रहा था। मैंने उन्हें सलाह दी थी कि चुनाव मार्च या अप्रैल में कराए जाएं क्योंकि सर्दियों में हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा लद्दाख से बाहर चला जाता है। ऐसा करने से हर नागरिक को अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। दिसंबर में चुनाव कराने से बड़ी संख्या में लोग वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे।”

उन्होंने यह भी कहा कि दिसंबर में तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे चला जाता है। ऐसे में चुनाव कराना आम लोगों के लिए परेशानी भरा होगा और प्रशासन के सामने भी कई चुनौतियां आएंगी। वहीं मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने चुनाव दिसंबर में कराने के फैसले के पीछे तर्क दिया था कि इससे नई पहाड़ी परिषदों को अगले साल लागू किए जाने वाले बजट की तैयारी के लिए तीन महीने का समय मिल जाएगा।

इस बीच लद्दाख के नेताओं ने पिछले साल 24 सितंबर को हुई हिंसा की न्यायिक जांच की रिपोर्ट जारी करने में हो रही देरी पर भी चिंता जताई है। लेह में एक विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद पुलिस की गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई थी।

वांगचुक ने कहा, ”लेह में 24 सितंबर की घटनाओं पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही है। घटना को एक साल बीत चुका है और लोकतंत्र बहाल करने को लेकर चल रही बातचीत भी टूट चुकी है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन यहां किसी तरह के ‘परिषद चुनाव’ कराने के लिए रॉकेट की रफ्तार से काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि प्रशासन अपनी पसंद के लोगों को चुनकर परिषदों में बैठाना चाहता है ताकि वे यहां लोकतंत्र और संवैधानिक सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत कर सकें।”

कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के सह-अध्यक्ष सज्जाद कारगिली ने भी इन चिंताओं को दोहराया। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा लगता है कि प्रशासन की प्राथमिकता लोगों की चिंताओं को दूर करना नहीं है।

उन्होंने कहा, ”लद्दाख के लगभग सभी हिस्सों में नाराजगी है और समय-समय पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सबको नजरअंदाज करके प्रशासन अपनी छवि चमकाने के लिए जनसंपर्क गतिविधियों में जुटा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ हमारे वोट ही नहीं चुरा रहे, बल्कि हमारा प्रतिनिधित्व भी छीन रहे हैं। आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।”

वीडियो संदेश में लेह और कारगिल के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से हस्तक्षेप करने की अपील की।

उन्होंने कहा, ”हम आपसे आग्रह करते हैं कि इससे पहले कि हमें अपना दर्द जाहिर करने के लिए शांतिपूर्ण लेकिन व्यापक आंदोलन शुरू करने पर मजबूर होना पड़े, आप इस मामले में हस्तक्षेप करें।”

लद्दाख में विकास परिषद चुनाव की हुई घोषणा, करीब 1.8 लाख मतदाता डालेंगे वोट

लद्दाख में छह नए जिलों के जुड़ने के बाद पहली बार लद्दाख के स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDC) का चुनाव होने जा रहा है। लद्दाख की आठ निर्वाचित पहाड़ी विकास परिषदों के लिए चार दिसंबर को चुनाव होंगे।