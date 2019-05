Lok Sabha Elections Exit Poll Results 2019 Updates: एग्जिट पोल में एनडीए सरकार की वापसी की उम्मीद के बाद भाजपा में भी सक्रियता बढ़ गई है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह एनडीए के मंत्रियों से मंगलवार को मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमित शाह एनडीए के सहयोगियों के लिए डिनर आयोजित करेंगे।

दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी में अपने सहयोगी रहे बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती से मुलाकात करने पहुंचे हैं। अखिलेश बसपा सुप्रीमो से मिलने लखनऊ स्थित घर पहुंचे। यहां दोनों नेता भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे। मुलाकात के दौरान एग्जिट पोल के अनुमानों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।

इससे पहले एग्जिट पोल में बढ़त लेने के बाद भाजपा और एनडीए के सहयोगियों का जोश बढ़ गया है। भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं कि पार्टी इस बार एग्जिट पोल के अनुमानों से भी अधिक सीटें जीतेगी। पार्टी के नेताओं का कहना है कि अकेले भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतने में कामयाब रहेगी।

अलग-अलग टीवी चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 287 से लेकर 387 सीटे जीतने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं कांग्रेस और सहयोगी दलों को 77 से 148 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। भाजपा के राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश में साल 2014 का प्रदर्शन दोहराने का अनुमान है। एग्जिट पोल के अनुमान के बाद पार्टी को यहां विधानसभा में हुए नुकसान की भरपाई होने की उम्मीद जगी है।

गलत साबित होंगे एग्जिट पोलः दूसरी तरफ कांग्रेस ने एग्जिट पोल में गड़बडी का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि चुनाव परिणाम बिल्कुल इससे अलग होंगे। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में 56 एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे उसी तरह से भारत में भी लोकसभा चुनाव 2019 के एग्जिट पोल गलत साबित होंगे।

As Indian polls close, congratulations are in order for @narendramodi and the BJP. I am sure the Maldives people and Govt will be delighted to continue their close cooperation with the PM and the BJP-led Govt.

— Mohamed Nasheed (@MohamedNasheed) May 19, 2019