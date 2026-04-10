चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हालांकि चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चर्चा चुनाव में काफी अधिक है। असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री चाहे अच्छे हों या बुरे, उन्हें पसंद करें या न करें, चारों सीएम अपने आप में बड़े नेता हैं। उनमें से कुछ अपनी पार्टियों से भी बड़े हो गए हैं और उनके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उन पर सत्ता विरोधी लहर या भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप नहीं हैं। गुरुवार को असम में वोटिंग से पहले कांग्रेस ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी पर तीखा हमला किया। कांग्रेस ने उन पर देश का सबसे भ्रष्ट और सांप्रदायिक सीएम होने का आरोप लगाया।

तीसरी बार किस्मत आजमा रहे पिनाराई विजयन

कुछ चुनाव से पूर्व सर्वे में कहा गया है कि केरल के सीएम पिनाराई विजयन को छोड़कर सभी मुख्यमंत्री सत्ता में वापस आ सकते हैं। इसके बावजूद पिनाराई विजयन का केरल में लगातार तीसरा कार्यकाल जीतना भी अजीब हो सकता है। केरल में 2021 से पहले तक हर चुनाव में सत्ता बदलती रही लेकिन लेफ्ट ने 2021 में कांग्रेस को हराया। पिनाराई विजयन ने एक नेता के तौर पर शुरुआत की थी। विजयन अपने राज्य पर शासन करने और काम करने के लिए जरूरत पड़ने पर आरएसएस और बीजेपी शासित केंद्र के साथ अपने व्यवहार में लचीला होने के लिए तैयार रहते हैं।

हालांकि कभी-कभी विचारधारा के बजाय सत्ता चुनने के लिए उनकी आलोचना की जाती है। हालांकि इस बार पिनाराई को एक उभरती हुई कांग्रेस और एक मजबूत बीजेपी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक बात यह भी है कि बीजेपी उन्हें कांग्रेस सरकार के बजाय पसंद करती है। यह भी सच है कि उनकी पार्टी उनके नाम पर एक रेफरेंडम के तौर पर चुनाव लड़ रही है। 81 साल के पिनाराई के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है और अगर उनकी हार होती है तो देश में लेफ्ट पार्टियां और कमज़ोर हो जाएंगी।

TVK पर निर्भर एम के स्टालिन की वापसी?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के लिए 2021 में सत्ता संभालने के बाद अपने पिता और पांच बार के सीएम एम करुणानिधि के नक्शेकदम पर चलना आसान नहीं था। डीएमके पर लगे सभी भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद स्टालिन की निजी हैसियत बढ़ी है। डीएमके की किस्मत इस बात से तय हो सकती है कि एक्टर विजय की TVK कितनी अच्छी या खराब दिखती है। हालांकि युवाओं और महिलाओं और उन सभी लोगों के बीच जो बदलाव चाहते हैं, उन्हें विजय से उम्मीद है कि वे एंटी-इनकंबेंसी वोटों में सेंध लगाएंगे और इस तरह डीएमके को सत्ता में वापस लाने में मदद करेंगे। लेकिन अगर विजय वोटों का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लेते हैं (मान लीजिए 15% से बहुत ज़्यादा) और इससे त्रिशंकु विधानसभा बनती है, तो डीएमके मुश्किल में पड़ सकती है।

नॉर्थईस्ट में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हिमंता बिस्वा सरमा

स्टालिन और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अलग असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की स्थिति है। हिमंता बिस्वा सरमा ने बीजेपी के इकोसिस्टम में काम किया है। आम तौर पर ‘मामा’ के नाम से मशहूर हिमंता बिस्वा सरमा उन कुछ नेताओं में से एक हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में सफलतापूर्वक आए हैं और नॉर्थईस्ट में प्रभाव डालते हैं। बीजेपी ने उन्हें काम करने की वो आज़ादी दी है जो हिंदी पट्टी के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नहीं दी जाती। बीजेपी के दूसरे सीएम जो अपने दम पर नेता हैं, वे यूपी में योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र में देवेंद्र फड़नवीस हैं।

हिमंता बिस्वा सरमा ने BJP की सोच (बिना कागज वाले प्रवासी, हिंदुत्व और नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स के बारे में) को असरदार नारों और प्रोग्राम में बदल दिया और पार्टी की टॉप लीडरशिप के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। यहां तक कि RSS भी उन्हें दिलचस्पी से देख रहा है। कांग्रेस के लिए बीजेपी के खिलाफ एक दशक की एंटी-इनकंबेंसी को देखते हुए असम एक ऐसा राज्य है, जिसे जीतना मुश्किल है। लेकिन असल में हिमंता बिस्वा सरमा की वजह से ही ऐसा है और बीजेपी सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। बीजेपी कुल 126 में से 103 सीटों पर नजर गड़ाए हुए है, जिनमें ज़्यादातर हिंदू-बहुल हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने 23 मुस्लिम-बहुल सीटों को छोड़ दिया है। बीजेपी, कांग्रेस को अल्पसंख्यकों की पार्टी बता रही है और ‘मियां’ पर निशाना साध रही है। (‘मियाँ’ असम में बांग्लादेश से आए शरणार्थी मुसलमानों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अपमानजनक जुमला है।)

कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें गुडविल को वोटों में बदलने के लिए ज़रूरी संगठन की कमी से जूझना पड़ रहा है। अनुभव बताता है कि लगातार तीन हार से रिकवरी मुश्किल हो जाती है। इसलिए अगर कांग्रेस असम हार जाती है तो एक और राज्य उसके रडार से बाहर हो सकता है।

ममता बनर्जी के लिए अहम है चुनाव

हालांकि सभी मुख्यमंत्रियों के लिए दांव ऊंचे होते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के लिए वे सबसे ऊंचे हैं। जबकि उनके समर्थक पश्चिम बंगाल को ‘ममता बनाम EC’ इलेक्शन बताते हैं क्योंकि 91 लाख नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिए गए हैं। हालांकि इस बात को लेकर पक्का नहीं है कि इसका रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा।

जब ममता फरवरी में अपने राज्य के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट में बहस करने के लिए पेश हुईं, तो उन्हें पता था कि इसका क्या असर हो सकता है। इसने उनकी इमेज को एक फाइटर के तौर पर और पक्का किया, जिन्होंने राज्य में कांग्रेस की जगह ली। ममता ने पहले 34 साल से पावर में रहे लेफ्ट फ्रंट को हराया और पांच (विधानसभा और लोकसभा) इलेक्शन में बीजेपी को सत्ता से दूर रखा। अगर ममता सत्ता में वापस आती हैं, तो वह राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए मजबूत दावेदारी करेंगी। चुनावों से पहले विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया जा रहा था।

भाजपा 16-18 अप्रैल को संसद के स्पेशल सेशन में विमेंस रिज़र्वेशन (अमेंडमेंट) बिल पास करने की तैयारी कर रही है। उसे उम्मीद है कि यह बिल ममता को हराने वाला तीर साबित होगा। ममता को महिलाओं, अल्पसंख्यकों और साथ ही बड़ी संख्या में हिंदुओं का सपोर्ट है। अगर ममता एक बार फिर राज्य में खुद को साबित करती हैं, तो क्या विपक्ष 2029 में बीजेपी के महिला केंद्रित चुनावी हमले का मुकाबला करने के लिए उन्हें मैदान में उतारने पर विचार करेगा?

चुनावों ने एक बात फिर से साबित कर दी है: भारतीय राजनीति में अक्सर विचारधारा या नैरेटिव से ज़्यादा चेहरा (क्लियर लीडर) का वजन होता है।

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