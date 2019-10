Elections 2019: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा की उस मांग पर खूब तंज कसा जिसमें पार्टी ने अपने महाराष्ट्र चुनावी घोषणा पत्र में हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावकर को भारत रत्न दिलाने का वादा किया।

ओवैसी ने भाजपा आलाकमान पर निशाना साधते हुए कहा कि अकेले सावरकर के लिए क्यों, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथू राम गोडसे के लिए भी भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान क्यों नहीं मांगते। एक अंग्रेजी टीवी को दिए साक्षात्कार में AIMIM चीफ ने कहा कि अगर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो यह गोडसे को भी दिया जाना चाहिए।

इंडिया टुडे संग साक्षात्कार में हैदराबाद से सांसद ने कहा, ‘महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। नाथूराम गोडसे और अन्यों को उनकी हत्या के मामले में दोषी पाया गया था। कोई उन्हें भारत रत्न देना तो दूर इसके बारे में सोच भी कैसे सकता है? अगर आप सावरकर को यह सम्मान दे रहे हैं तो नाथूराम गोडसे को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए।’

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा में भाजपा ने कहा कि अगर पार्टी गठबंधन राज्य की सत्ता में दोबारा लौटा तो सावित्रि फुले और सावरकर को भारत रत्न दिलाने की मांग की जाएगी।

महाराष्ट्र भाजपा की सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग पर एक मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए ओवैसी ने ट्वीट में भी लिखा, ‘अनमोल रत्न के बारे में कुछ ज्ञान की बातें (1) महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में जीवन लाल कमिशन द्वारा आरोपित। (2) बलात्कार की राजनीतिक हथियार के रूप में वकालत की। (3) छात्रपति शिवाजी की आलोचना की। (4) खुद को ब्रिटिशों का सबसे अज्ञाकारी नौकर कहा। (5) जेल से बाहर आने के लिए अंग्रेजों को खत लिखे। (6) तानाशाह हिटलर का समर्थन किया। (7) दो राष्ट्रों के सिद्धांतों का समर्थन किया।’ ये ट्वीट ओवैसी ने 15 अक्टूबर को किया था।

