Express Investigation Election Commission SIR: चुनाव आयोग के अंदर पहले भी अफ़सरों के बीच मतभेद हुए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब दो चुनाव आयुक्तों ने लिखित में सीधे चुनाव प्रक्रिया के सबसे ज़रूरी हिस्सों पर सवाल उठाए हैं।

ये सवाल नए वोटरों को जोड़ने, पुरानी वोटर लिस्ट से नाम हटाने और पूरी वोटर लिस्ट की सुरक्षा करने वाले डिजिटल सिस्टम से जुड़े हैं। इसको लेकर कुछ अहम मुद्दे हैं, जिनके बारे में चर्चा सबसे ज्यादा है।

ताकत का केंद्रीकरण

ताकत के इस केंद्रीकरण की वजह से आम नागरिक को वोट देने का हक होते हुए भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। गोवा में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां 97 लोगों ने वोटर बनने के लिए ज़रूरी सभी कागजात दिखाए और स्थानीय अफ़सर (ERO) ने उन्हें सही माना। इसके बावजूद दिल्ली से चलने वाले सॉफ्टवेयर ने उनका नाम दर्ज करने की मंज़ूरी नहीं दी।

इसका मतलब है कि कोई इंसान वोटर बनने के लायक हो, स्थानीय अफ़सर उसे सही मान ले, फिर भी चुनाव के दिन वह वोट नहीं डाल पाएगा क्योंकि पूरे सिस्टम का रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथ में है।

फॉर्म-6 में नए बदलाव

इसके अलावा नए वोटरों के लिए भरे जाने वाले ‘फॉर्म-6’ में भी कुछ नए बदलाव किए गए हैं, जिस पर दोनों आयुक्तों ने ऐतराज जताया है। अब नए वोटरों से पूछा जा रहा है कि क्या उनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पुरानी वोटर लिस्ट (SIR) में था।

अगर किसी विवाद की वजह से माता-पिता का नाम सूची से हटा दिया गया था, तो अब उसका असर उनके बच्चों के वोटर बनने पर भी पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून के तहत सरकार द्वारा नियमों में बदलाव किए बिना ही इस ज़रूरी फॉर्म को बदल दिया गया।

पहले नहीं होता था ताकत का ऐसा खेल

चुनाव आयोग की सबसे बड़ी ताकत उसकी विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी, यानी काम अलग-अलग स्तरों पर बंटा होना। सालों से जब भी चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगता था, तो उसका यही जवाब होता था कि किसी एक व्यक्ति या दफ़्तर के पास पूरी लिस्ट का कंट्रोल नहीं है।

देश भर के हज़ारों स्थानीय अफ़सर अपने-अपने इलाके की लिस्ट संभालते हैं। दोनों आयुक्तों का कहना है कि डिजिटल सिस्टम का सारा कंट्रोल दिल्ली के हाथ में देने से यह सुरक्षा कवच टूट गया है। अब दिल्ली में बैठी एक छोटी सी टीम ज़मीनी अफ़सरों के फैसलों को कभी भी रोक सकती है या बदल सकती है।

दो चुनाव आयुक्त फैसलों से नाराज

चुनाव आयोग में तीन मुख्य सदस्य होते हैं और नियम कहते हैं कि सभी फैसले मिलकर या बहुमत से होने चाहिए। लेकिन चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने बार-बार यह दर्ज किया है कि आयोग के नाम पर जो भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उनके बारे में न तो उनसे कोई सलाह ली गई और न ही उन्हें कोई जानकारी दी गई। इससे आयोग के अंदर संतुलन और एक-दूसरे की राय लेने की व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई है।

चुनाव आयोग में मतभेद की खबरें पहले भी आई हैं, लेकिन इस बार का मामला बिल्कुल अलग है। साल 2009 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने चुनाव आयुक्त नवीन चावला पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति से की थी, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया था।

2019 में लवासा ने मीटिंगों से बना ली दूरी

इसके बाद 2019 में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आचार संहिता के फैसलों से असहमत होकर बैठकों में जाना बंद कर दिया था, क्योंकि उनकी अलग राय को अंतिम आदेशों में शामिल नहीं किया जा रहा था। इन दोनों ही पुराने मामलों में किसी एक व्यक्ति ने किसी खास मुद्दे पर अपनी अलग राय दी थी।

लेकिन इस बार मामला सिर्फ अलग राय रखने का नहीं है। इस बार आयोग के दो सदस्य (जो मिलकर बहुमत बनाते हैं) यह कह रहे हैं कि उनके बिना जाने ही बड़े-बड़े फैसले ले लिए गए, आदेश जारी कर दिए गए और मामले दर्ज हो गए। उन्हें पूरे मामले में बिल्कुल अंधेरे में रखा गया।

2023 के कानून के मुताबिक चुनाव आयोग को जहाँ तक हो सके सभी फैसले सर्वसम्मति से लेने चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात दिखाते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है।

22 जनवरी को भारत के चुनाव आयोग ने देश के लगभग 100 करोड़ मतदाताओं के लिए ‘ईसीआईनेट’ (ECINet) नाम का एक नया डिजिटल सिस्टम शुरू किया। इसके तहत आयोग के 40 से ज़्यादा ऐप्स और पोर्टलों को एक ही जगह लाया गया। पढ़िए पूरी खबर…