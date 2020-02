चुनाव आयोग ने दिल्ली के डीसीपी चिन्मय बिस्वाल को पद से हटाया, कुमार ज्ञानेश लेंगे चार्ज

चुनाव आयोग ने पुलिस उपायुक्त (दक्षिण पूर्व) चिन्मय बिस्वाल को क्षेत्र की ‘वर्तमान स्थिति’ का हवाला देते हुए पद से हटाया दिया है। 1997 बैच के आईपीएस कुमार ज्ञानेश को साउथ ईस्ट दिल्ली डीसीपी का नया चार्ज दिया गया है। बता दें कि इस क्षेत्र में जामिया विश्वविद्यालय के बाहर एवं शाहीन बाग में गोलीबारी की घटना हो चुकी है।

गौरतलब है कि दिल्ली के जामिया नगर में गुरुवार को फायरिंग कि घटना सामने आई थी। इस घटना में एक शख्स घायल हो गया था। वहीं शनिवार को शाहीन बाग में एक अन्य शख्स ने गोली चला दी थी। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ था। उस शख्स ने हवाई फायरिंग की थी। पुलिस ने जब उस शख्स को गिरफ्तार किया तो उसने कहा कि देश में सिर्फ हिंदुओं की चलेगी।

Election Commission: The Ministry of Home Affairs/Delhi Commissioner of Police may however immediately send a panel of three names to the EC for posting a suitable officer as the regular DCP (South-East). https://t.co/lEnLODcE8K

— ANI (@ANI) February 2, 2020