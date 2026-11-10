Election Commission: चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता (MCC) के दौरान सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की राजनीतिक निष्पक्षता को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आचार संहिता की अवधि में सरकारी कर्मचारियों पर लागू प्रतिबंध उन सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। ऐसे अधिकारियों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना होगा और अपने पद या आधिकारिक प्रभाव का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में नहीं करना होगा।

चुनाव आयोग ने 9 नवंबर 2026 को गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा है। पत्र में आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक निष्पक्षता और सरकारी अधिकारियों के आचरण को लेकर अपने पुराने निर्देशों को दोहराया है। आयोग ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे चुनाव प्रचार या किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा न लें और किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में अपनी आधिकारिक स्थिति अथवा अधिकार का इस्तेमाल न करें।

रिटायर्ड अधिकारियों पर भी लागू होंगे सरकारी कर्मचारियों जैसे प्रतिबंध

आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों से विभिन्न क्षमताओं में जुड़े सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी आदर्श आचार संहिता के दौरान सरकारी सेवकों पर लागू प्रतिबंध समान रूप से लागू होंगे। इसमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्हें सरकार ने किसी पद पर नियुक्त किया है या दोबारा नियुक्त किया है।

आयोग के मुताबिक, रिटायर्ड अधिकारियों के राजनीतिक निष्पक्षता और आचार संहिता के दौरान उनके आचरण को लेकर अलग से कोई स्पष्ट दिशानिर्देश या नियम नहीं होने की स्थिति में यह व्यवस्था लागू की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे व्यक्तियों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना होगा।

सरकारी वित्तपोषित संस्थाओं पर भी लागू होंगे MCC के प्रावधान

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर लागू होते हैं, जिन्हें सरकार पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्तपोषित करती है। इन संस्थाओं के कर्मचारियों को भी आचार संहिता के नियमों का पालन करना होगा।

आयोग ने राज्यों के संबंधित आचरण नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है। सरकारी पद, अधिकार या आधिकारिक हैसियत का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल, व्यक्ति या समूह को दूसरे के मुकाबले लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता।

चुनाव संबंधी अधिकारियों को बैठक में बुलाने पर भी रोक

आयोग ने निर्देश दिया है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, वहां के किसी भी चुनाव संबंधी अधिकारी को सरकारी अधिकारी आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे। ऐसे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस या किसी अन्य तरह की आधिकारिक बैठक आयोजित करने पर भी रोक रहेगी।

चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि उसके निर्देशों के उल्लंघन में की गई किसी भी कार्रवाई या चूक को गंभीरता से लिया जाएगा। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों की जानकारी देने और इनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।