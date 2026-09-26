स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों पर चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्तों ने शनिवार को एक बैठक की। दोपहर तीन बजे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. एस. एस. संधू और डॉ. विवेक जोशी ने नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में बैठक की।

चुनाव आयोग ने सचिव को लिखे पत्र के सिलसिले में सफाई पेश की। प्रेस रिलीज में कहा गया कि कैबिनेट सचिव को लिखा गया पत्र आयोग या आईटी डिवीजन के किसी पॉलिसी मामले से नहीं, बल्कि चुनाव आयोग में डेपुटेशन पर आए एक अधिकारी के कामकाज से जुड़ा था। संबंधित अधिकारी की ओर से जारी काम के बंटवारे के आदेश असलमें दो आयुक्तों के आदेशों के बाद लागू नहीं किए गए थे और DEC की ओर से IT डिवीजन की निगरानी का अधिकार कभी वापस नहीं लिया गया था।

द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट की थी कि चुनाव आयुक्तों एस.एस. संधू और डॉ. विवेक जोशी ने कैबिनेट सचिव से आयोग से जुड़े कामकाज को लेकर शिकायत की थी।

छूटे नामों के लिए घर-घर जाएंगे बीएलओ

चुनाव आयोग ने कहा, चल रहे SIR के दौरान, जिन लोगों को अनमैप्ड (unmapped) होने या लॉजिकल विसंगतियों (logical discrepancies) के कारण नोटिस भेजा गया है, BLOs उनके घर जाकर डाक्यूमेंट इकट्ठा करेंगे और फिर ERO के फैसले के लिए उन्हें ECINet पर अपलोड करेंगे। ऐसे लोगों को सुनवाई के लिए ERO/AERO ऑफिस बुलाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ खास हालात में, जैसा ERO तय करेगा, सुनवाई होगी और वह भी अधिकतर ऑनलाइन होगी। अगर जरूरत हो, तो वोटर अपनी तरफ से सुनवाई में शामिल होने के लिए परिवार के किसी भी बालिग सदस्य को अधिकृत कर सकता है। ऑनलाइन सुनवाई की सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। DEOs (जिला चुनाव अधिकारी) जरूरत के हिसाब से नाइट शेल्टर में रहने वाले लोगों, मजदूरों, गरीबों, बेघरों आदि के लिए काफी संख्या में हेल्प डेस्क बनाएंगे या स्पेशल कैंप लगाएंगे।

साथ ही SIR के लिए फ़ॉर्म 6 के साथ लगे डिक्लेरेशन (घोषणा-पत्र) को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। SIR के अलावा बाकी समय में, नियमों (वोटर रजिस्ट्रेशन नियम 1960) के तहत लागू फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। फील्ड अधिकारियों को उनके कानूनी अधिकारों के अनुसार ECINET सिस्टम का रोल-बेस्ड एक्सेस (role-based access) मिलता है। सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर (DEC) की अध्यक्षता में एक कमेटी, जिसमें IIT/IIIT का एक स्वतंत्र एक्सपर्ट भी शामिल होगा, ECINET की समीक्षा करेगी ताकि यह पक्का किया जा सके कि यह एक्ट और नियमों के प्रावधानों का पालन करता है और फिर कमीशन को रिपोर्ट सौंपेगी।

पिछले कुछ महीनों में राज्य के CEOs से मिले सुझावों के आधार पर पोर्टल में कई अपग्रेड किए गए हैं। अगर फील्ड अधिकारियों को और छूट की जरूरत होती है, तो उसे लागू किया जाएगा। अब से, IT मॉड्यूल और पोर्टल से जुड़ी सभी नई पहलों पर कमीशन की मंजूरी से पहले अधिकारियों की कमेटी (COO) में चर्चा की जाएगी।

गोवा के मामले पर दिया ये जवाब

आयोग ने आगे गोवा वाले मामले को लेकर भी कहा, “गोवा के CEO ने संबंधित BLOs को निर्देश दिया है कि वे उन वोटरों के घर-घर जाकर उनके फॉर्म इकट्ठा करें जिनका नाम छूट गया था। 97 में से 81 वोटरों ने नाम शामिल करवाने के लिए पहले ही फॉर्म 6 भर दिया है।”

आयोग ने यह भी 20 राज्य में छूटे नामों के लिए भी विशेष अभियान चलाने को कहा। उन्होंने कहा, “बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का काम पहले ही पूरा हो चुका है। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम SIR के दौरान या उसके बाद छूट गया हो, और कोई भी व्यक्ति जिसमें युवा/पहली बार वोट देने वाले शामिल हैं, वे लगातार अपडेट होने की प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए संबंधित ERO के पास आवेदन कर सकते हैं। CEO को इसके लिए सुविधा देने का निर्देश दिया गया है। CEO, DEO और ERO इन वोटरों के एनरोलमेंट के लिए तुरंत एक विशेष अभियान शुरू करेंगे।”

दिल्ली और महाराष्ट्र में आपत्तियों की समय सीमा बढ़ाई गई

इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा, “दिल्ली के CEO से मिली रिक्वेस्ट को देखते हुए, कमीशन ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा 30 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी है। नोटिस और दावों व आपत्तियों के निपटारे की समय-सीमा 30 नवंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही, महाराष्ट्र के CEO से मिली रिक्वेस्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा कमीशन ने 12 अक्टूबर, 2026 तक बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में नोटिस और दावों व आपत्तियों के निपटारे की समय-सीमा 10 नवंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई है।”

चुनाव आयोग ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के लिए फॉर्म-6 के साथ लगे डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। SIR के अलावा दूसरे समय के लिए, ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स-1960’ के तहत तय फॉर्म इस्तेमाल किए जाएंगे।

EC ने कहा कि फील्ड ऑफिसर्स को उनकी कानूनी शक्तियों के आधार पर ECINET का रोल-बेस्ड एक्सेस मिलता है। एक सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की अध्यक्षता वाली कमेटी, जिसमें एक स्वतंत्र IIT/IIIT एक्सपर्ट भी शामिल होंगे, ECINET के संबंधित कानूनों और नियमों के पालन की समीक्षा करेगी।

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पिछले कुछ दिनों से देश के तीन सदस्यीय चुनाव आयोग के कामकाज की जांच-पड़ताल हो रही है। द इंडियन एक्सप्रेस की 23 सितंबर को छपी एक जांच रिपोर्ट से पता चला है कि दो चुनाव आयुक्तों ने 10 माह से कम से कम 14 बार अपनी आपत्ति दर्ज कराई थीं। आयोग ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि आयोग के फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं और टिप्पणियों विचार-विमर्श की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा थीं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें