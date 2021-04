असम विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में भाजपा के कद्दावर नेता और राज्य सरकार में मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा को पहले निर्वाचन आयोग ने 48 घंटों के लिए प्रचार प्रसार करने से रोक दिया था। लेकिन अब चुनाव आयोग ने सरमा पर मेहरबानी करते हुए चुनाव प्रचार के रोक की अवधि को घटाकर सिर्फ 24 घंटे कर दिया है। सरमा शनिवार शाम से अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे।

बीते दिनों चुनाव प्रचार के दौरान हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि अगर बोडोलैंड फ्रंट के प्रमुख हगराम मोहिलारी विद्रोही नेता एम बाथा के साथ उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं तो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के माध्यम से उन्हें जेल भेजा दिया जाएगा। जिसके बाद कांग्रेस ने 30 मार्च को चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि सरमा ने बीपीएफ प्रमुख को धमकी दी है जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।इस चुनाव में बीपीएफ का गठबंधन कांग्रेस के साथ है।

JUST IN: EC relaxes its 48-hour campaigning ban on BJP leader Himanta Biswa Sarma to 24 hours. He can start campaigning from this evening. @IndianExpress

— Ritika Chopra (@KhurafatiChopra) April 3, 2021