Assam Final Voter List: चुनाव आयोग ने मंगलवार को असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए विशेष संशोधन (SR) 2026 की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 2 करोड़ 49 लाख 58 हजार 139 मतदाता शामिल हैं। पहले जारी की गई मसौदा मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 52 लाख 1 हजार 624 थी, लेकिन जांच और सुधार के बाद इसमें 2 लाख 43 हजार 485 मतदाताओं की कमी आई है। जो घटकर 2,49,58,139 मतदाता हो गई है।
अंतिम मतदाता सूची के अनुसार:
पुरुष मतदाता: 1,24,82,213
महिला मतदाता: 1,24,75,583
तृतीय लिंग मतदाता: 343
असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि विशेष संशोधन 2026 के तहत मसौदा मतदाता सूची 27 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की गई थी। इससे पहले 22 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक पूरे राज्य में घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया गया।
इसके बाद मतदाताओं को 27 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया गया। सभी प्रक्रियाओं के बाद अब अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है।
इससे पहले, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के एसआईआर के लिए समयसीमा में संशोधन किया था। इसके तहत अंतिम प्रकाशन की तारीख 14 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दी गई थी। आयोग ने यह फैसला बड़े पैमाने पर चल रहे सत्यापन कार्य और मतदान केंद्रों के पुनर्गठन की जरूरत को देखते हुए लिया था।
बुधवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में चुनाव आयोग ने कहा कि बड़े पैमाने पर जनगणना कार्य और राज्य भर में मतदान केंद्रों के उचित सत्यापन और युक्तिकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विस्तार प्रदान किया गया है।
पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम के तहत, बूथ स्तर के अधिकारियों ने 11 दिसंबर, 2025 को घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य पूरा किया, जबकि मसौदा मतदाता सूची 16 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित की गई। राज्य में दावे और आपत्तियां 15 जनवरी, 2026 तक स्वीकार की गईं।
चुनाव आयोग ने दोहराया है कि सभी नागरिकों को मतदाता सूची निर्धारण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि सटीक और अद्यतन मतदाता सूचियां सुनिश्चित की जा सकें, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की रीढ़ हैं।
