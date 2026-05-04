Election Commission of India (ECI) Result 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आएंगे। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। असम में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है तो वहीं बंगाल में मुख्य लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच है। केरल में एग्जिट पोल में यूडीएफ सरकार के आने की संभावना जताई गई है। वहीं तमिलनाडु में अभिनेता विजय अहम प्लेयर बनकर उभर सकते हैं। सबसे सटीक नतीजे जानने के लिए जनसत्ता. कॉम के साथ बने रहिए। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार जो नतीजे आएंगे उसे हम इस लाइव ब्लॉग में अपडेट करेंगे।

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