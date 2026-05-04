Election Commission of India (ECI) Result 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आएंगे। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। असम में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है तो वहीं बंगाल में मुख्य लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच है। केरल में एग्जिट पोल में यूडीएफ सरकार के आने की संभावना जताई गई है। वहीं तमिलनाडु में अभिनेता विजय अहम प्लेयर बनकर उभर सकते हैं। सबसे सटीक नतीजे जानने के लिए जनसत्ता. कॉम के साथ बने रहिए। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार जो नतीजे आएंगे उसे हम इस लाइव ब्लॉग में अपडेट करेंगे।
कोलकाता के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर का बयान
मतगणना की तैयारियों के संबंध में कोलकाता के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर आशीष बिस्वास ने कहा, "चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार हमने तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है। हमने अतिरिक्त बल भी आरक्षित रखा है। जरूरत पड़ने पर हम उनका इस्तेमाल करेंगे।"
सनातन धर्म के हितों की रक्षा करने वाली सरकार आ रही- सुवेंदु
पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और भवानीपुर से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "मैंने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा-अर्चना की। ईश्वर हमारे साथ हैं। सनातन धर्म के हितों की रक्षा करने वाली सरकार आ रही है।"
ECI Result 2026 LIVE: टीएमसी और भाजपा के मतगणना एजेंटों के बीच कहासुनी
भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के सखावत मेमोरियल स्कूल स्थित मतगणना केंद्र के बाहर टीएमसी और भाजपा के मतगणना एजेंटों के बीच कहासुनी हो गई। भाजपा के एक मतगणना प्रतिनिधि ने कहा, "इनके पास पहचान पत्र नहीं हैं। हमारे पास पहचान पत्र हैं। ये लोग बेवजह हंगामा कर रहे हैं। भाजपा पश्चिम बंगाल और यहां तक कि भवानीपुर में भी बहुमत से जीत रही है।"
ECI Result 2026 LIVE: पांच राज्यों के नतीजें आज
पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आएंगे। थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती शुरू होगी।