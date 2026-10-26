भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर उस याचिका का कड़ा विरोध किया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों- सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मंजूरी के बिना ही फैसले ले रहे हैं।

चुनाव आयोग ने हलफनामे में कहा है कि यह याचिका पूरी तरह से केवल एक अखबार की रिपोर्ट पर आधारित है और सुनवाई योग्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को चुनाव आयोग के कामकाज से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। ये याचिकाएं आयोग के कामकाज को लेकर 23 सितंबर को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के बाद दायर की गई थीं।

हलफनामे में द इंडियन एक्सप्रेस की उस खबर की पुष्टि की गई है, जिसमें बताया गया था कि दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग द्वारा जारी किए गए काम के आंतरिक बंटवारे को लेकर कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखे थे। हालांकि, चुनाव आयोग ने कहा है कि दोनों निर्वाचन आयुक्तों के संयुक्त निर्देश के मद्देनजर यह आदेश कभी लागू नहीं किया गया।

हलफनामे में चुनाव आयोग में काम के बंटवारे की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि आंतरिक कामों का बंटवारा 23 सितंबर, 2025 के कार्यालय आदेश में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही जारी है।

हलफनामे के मुताबिक, “28 जुलाई 2026 को अतिरिक्त सचिव रैंक के एक आईएएस अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर चुनाव आयोग में तैनात थे, उन्होंने काम के आंतरिक बंटवारे से जुड़ा एक ऑफिस ऑर्डर जारी किया था। 29 जुलाई, 2026 को दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने इस आदेश और अधिकारी के आचरण के संबंध में कैबिनेट सचिव को अलग-अलग पत्र लिखे। दोनों निर्वाचन आयुक्तों के 30 जुलाई, 2026 के संयुक्त निर्देश के मद्देनजर 28 जुलाई, 2026 के आदेश को कभी लागू नहीं किया गया।”

‘फॉर्म 6’ में कोई बदलाव नहीं

चुनाव आयोग ने हलफनामे में स्पष्ट किया है कि तमाम दावों के विपरीत उसने ‘फॉर्म 6’ में कोई बदलाव नहीं किया है क्योंकि इसमें केवल केंद्र सरकार ही संशोधन कर सकती है। हालांकि, चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है कि ‘फॉर्म 6’ को ऑनलाइन जिस तरह प्रदर्शित किया गया है, उससे ऐसा लग सकता है कि फॉर्म 6 में संशोधन किया गया है।

‘फॉर्म 6’ उन लोगों को भरना होता है जो पहली बार मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना चाहते हैं। चुनाव आयोग मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान इसका इस्तेमाल कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर से संबंधित घोषणा-पत्र एक अलग दस्तावेज है।

चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर लिए गए तीनों फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। यह हलफनामा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कामकाज पर सवाल उठाने वाली याचिका के जवाब में दायर किया गया है।

क्या कहा है हलफनामे में?

हलफनामे में कहा गया है, “कानून की नजर में, किसी अखबार की रिपोर्ट को, उसमें बताई गई बातों का सबूत नहीं माना जा सकता। आयोग ने न तो कोई आंतरिक नोट/फाइल जारी की है और न ही किसी समाचार एजेंसी को इसे जारी करने की अनुमति दी है।” चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि उसके हलफनामे को आयोग के तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से मंजूरी मिली है।

आयोग के अनुसार, चुनाव आयोग में फाइलें पहले एक चुनाव आयुक्त के पास जाती हैं, फिर दूसरे के पास, और अंत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास पहुंचती हैं।

हलफनामे के अनुसार, इस प्रक्रिया के दौरान किसी चुनाव आयुक्त द्वारा दिया गया कोई सुझाव, टिप्पणी या सवाल को ‘मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023’ की धारा 18 के तहत चुनाव आयोग का फैसला नहीं माना जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक तरीके से देते हैं मंजूरी

चुनाव आयोग ने बताया है कि जरूरी मामलों में सदस्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी मंजूरी दे देते हैं, जिसे बाद में फाइल पर दर्ज कर लिया जाता है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना आदेश जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

याचिका में क्या मांग की गई?

यह हलफनामा राकेश कुमार सिंह की याचिका के जवाब में दायर किया गया है। राकेश कुमार सिंह ने अदालत में क्वो वारंटो (Quo Warranto) रिट के लिए याचिका लगाई थी। इसके जरिये सीईसी से यह बताने को कहा गया था कि वे किस अधिकार के तहत ऐसे काम कर रहे हैं (और करते आ रहे हैं), मानो वे अकेले ही उन सामूहिक फैसले लेने की शक्तियों का इस्तेमाल करने के हकदार हों, जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को दी गई हैं।

चुनाव आयोग में तीन चुनाव आयुक्त होते हैं। मौजूदा वक्त में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अलावा चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी हैं। जब तीनों के बीच आम सहमति नहीं बनती, तो बहुमत के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। हालांकि, द इंडियन एक्सप्रेस की हालिया खबर के मुताबिक, चुनाव आयोग ने कई ऐसे फैसले लिए, जिन पर दो चुनाव आयुक्तों- संधू और जोशी की सहमति नहीं थी।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग की शक्तियों का लगातार केंद्रीकरण हो रहा है, एजेंडा और बैठकों के मिनट्स तैयार नहीं किए जा रहे हैं या उनमें देरी हो रही है, मतदाता सूची की प्रक्रियाओं में बदलाव किए जा रहे हैं और दो चुनाव आयुक्तों की जानकारी या मंजूरी के बिना ही अपील दायर की जा रही हैं।

याचिका में उन 14 आपत्तियों का जिक्र किया गया है, जो दो चुनाव आयुक्तों ने 28 अक्टूबर 2025 से 14 अगस्त 2026 के बीच दर्ज कराई थीं।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि एसआईआर और इसके तहत की गई सभी कार्रवाइयों, फैसलों, निर्देशों और अन्य कदमों को शुरुआत से ही शून्य घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई की थी और चुनाव आयोग से इस पर जवाब मांगा था।

राहुल गांधी ने भी दायर की है याचिका

राकेश कुमार सिंह की याचिका के अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई अन्य लोगों ने भी इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हैं। इन सभी याचिकाओं पर राकेश कुमार सिंह की याचिका के साथ ही सुनवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें- SIR पर दो चुनाव आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज कराई

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की पड़ताल में एसआईआर प्रक्रिया और इसे लेकर निर्वाचन आयोग के अंदर उठी असहमतियों के बारे में अहम जानकारियां सामने आई थीं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।