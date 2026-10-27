पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के SIR से प्रभावित लोगों की अपीलों पर सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों ने चुनाव आयोग की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) जरूरी होने के कारण वे अपीलों पर अंतिम फैसला जारी नहीं कर पा रहे हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस को मिले आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, पिछले चार हफ्तों में जजों ने कम से कम दो बार इस समस्या को उठाया है। सितंबर में अपीलों पर आदेश जारी करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था शुरू की गई थी। न्यायाधीशों ने इसका विरोध किया और इसे हटाने की मांग की।

21 सितंबर को पोर्टल पर आधार ऑथेंटिकेशन का विकल्प शुरू होने के महज तीन दिन बाद, 24 सितंबर को न्यायाधीशों ने लिखित रूप से इसे हटाने की मांग की। इसके बाद 13 अक्टूबर को ट्रिब्यूनल के प्रभारी ने एक बार फिर चुनाव आयोग से इस समस्या को ठीक करने का अनुरोध किया। रिकॉर्ड के मुताबिक, उन्होंने कहा कि व्यवस्था को ठीक किया जाए ताकि ट्रिब्यूनल सही ढंग से काम कर सकें और अंतिम आदेश पोर्टल पर अपलोड किए जा सकें।

ट्रिब्यूनल में जगह और सुविधाओं की भी कमी

जजों ने ट्रिब्यूनल में काम करने की खराब व्यवस्था को लेकर भी चुनाव आयोग और कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने चिंता जताई है। 10 न्यायाधीशों ने 1 अक्टूबर को लिखे पत्र में बताया कि उन्हें करीब 12×10 वर्ग फुट के कमरे में 7 से 8 कर्मचारियों के साथ भीड़भाड़ के बीच काम करना पड़ रहा है। इसके अलावा, स्टेशनरी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है।

न्यायाधीशों ने मांग की कि कोलकाता के बाहरी इलाके जोका में चल रहे ट्रिब्यूनल को शहर के किसी अधिक केंद्रीय स्थान पर ट्रांसफर किया जाए। इसक साथ ही उनके मानदेय को दोगुना करने की मांग भी की गई। फिलहाल उन्हें 25000 रुपये मानदेय मिलता है। न्यायाधीशों का कहना है कि यह पैसा ना तो उनके पद के अनुरूप है और ना ही न्यायाधीशों की गरिमा के लिहाज से ठीक है।

इनमें से कुछ समस्याएं जजों ने अगस्त के दूसरे सप्ताह में भी उठाई थीं। द इंडियन एक्सप्रेस ने 21 अक्टूबर को चुनाव आयोग के प्रवक्ता को ईमेल भेजकर इन मुद्दों पर सवाल पूछे थे। लेकिन आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

EC ने ट्रिब्यूनल के लिए बनाया डिजिटल पोर्टल

चुनाव आयोग के आईटी विभाग ने ट्रिब्यूनल के लिए अलग डिजिटल पोर्टल बनाया है। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने 7 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट में बताया था कि एक दर्जन से ज्यादा ट्रिब्यूनल के जजों ने पोर्टल में कई कमियों की शिकायत की थी। जजों के मुताबिक, पोर्टल के जरिए संबंधित लोगों को नोटिस भेजने, वोटरों की ओर से अपील के साथ दिए गए अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करने और ऑनलाइन सुनवाई करने की सुविधा नहीं थी। इसके अलावा, हटाए गए वोटर का नाम दोबारा जोड़ने और अपील करने वाले लोगों को ट्रिब्यूनल के आदेश डाउनलोड करने की सुविधा भी नहीं थी।

ये कमियां जजों ने 11 अगस्त को हुई बैठक के मिनट्स में दर्ज की थीं। ये रिकॉर्ड चुनाव आयोग और कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी भेजे गए थे।

इसके बाद चुनाव आयोग ने पोर्टल में बदलाव किए। मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, 21 सितंबर को आयोग की IT महानिदेशक सीमा खन्ना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायाधीशों को पोर्टल के नए वर्जन की जानकारी दी। हालांकि जजों को यह नहीं बताया गया कि अब पोर्टल पर अंतिम आदेश अपलोड करने से पहले उन्हें अपने निजी आधार नंबर से वेरिफिकेशन करना होगा। पोर्टल में एक और पाबंदी थी। अपील करने वाले लोगों से जज, केवल उन्हीं 13 तरह के दस्तावेजों को स्वीकार कर सकते थे जिन्हें चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया के दौरान मान्य बताया था।

24 सितंबर को ट्रिब्यूनल के प्रभारी ने अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी और ट्रिब्यूनल के नोडल अधिकारी को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि अपीलों पर फैसला सुनाने के लिए ट्रिब्यूनल के जजों ने पोर्टल से आधार वेरिफिकेशन की स्क्रीन हटाने की मांग की है।

इसका मतलब है कि जज अपीलों पर फैसले तो सुना रहे हैं लेकिन तकनीकी समस्या के कारण उन्हें पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं।

अंतिम आदेश अपलोड करने की सुविधा काम नहीं कर रही

यह मामला 12 अक्टूबर को फिर उठा। उस दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय ने ट्रिब्यूनल प्रभारी को एक अपीलकर्ता की अपील पर फैसला करने का अनुरोध भेजा। इसके जवाब में ट्रिब्यूनल ने 13 अक्टूबर को CEO कार्यालय को बताया कि मौजूदा सिस्टम में अंतिम आदेश अपलोड करने की सुविधा काम नहीं कर रही है। इस समस्या के बारे में 24 सितंबर को ही पत्र के जरिए जानकारी दी जा चुकी है। ट्रिब्यूनल ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से एक बार फिर समस्या ठीक कराने का अनुरोध किया ताकि ट्रिब्यूनल का कामकाज ठीक से चल सके।

पिछले साल अक्टूबर से चुनाव आयोग ने नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू किया था। लेकिन पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया का तरीका अलग था और पहले कभी नहीं अपनाया गया था। उस समय राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी। राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच भरोसे की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को एक विशेष आदेश दिया। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मतदाताओं की पात्रता की जांच न्यायिक अधिकारियों से कराने का निर्देश दिया।

इसके बाद सैकड़ों न्यायिक अधिकारियों ने चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर द्वारा चिन्हित 60.06 लाख मतदाताओं के मामलों की जांच की। इन मतदाताओं के रिकॉर्ड में सॉफ्टवेयर ने ‘तार्किक गड़बड़ियां’ बताई थीं। जांच के बाद न्यायिक अधिकारियों ने 27.16 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने का आदेश दिया। ये नाम अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ ही सप्ताह पहले हटाए गए।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया ट्रिब्यूनल बनाने का आदेश

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को अपील ट्रिब्यूनल बनाने का आदेश दिया। इन ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया ताकि मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोग फैसले के खिलाफ अपील कर सकें। पश्चिम बंगाल में SIR से जुड़ी अपीलों की सुनवाई के लिए चुनाव आयोग ने 19 पूर्व जजों को नियुक्त किया।

चुनाव आयोग ने 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब तक 38.31 लाख अपीलें दाखिल की जा चुकी हैं। इनमें 22.21 लाख अपीलें उन लोगों ने की थीं जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। वहीं 16.10 लाख अपीलें मतदाता सूची में नए नाम शामिल किए जाने के खिलाफ थीं। आयोग के मुताबिक, 10 सितंबर तक इनमें से सिर्फ 1.26 लाख अपीलों पर ही फैसला हो पाया था।

जल्दबाजी में बनाए गए ट्रिब्यूनल

1 अक्टूबर को 10 न्यायाधीशों ने अपने पत्र में बताया कि करीब 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बाद ट्रिब्यूनल जल्दबाजी में बनाए गए थे। उन्होंने लिखा कि लोगों की नाराजगी कम करने के लिए सुनवाई के स्थान और कोर्ट रूम बहुत कम समय में तैयार किए गए थे।

न्यायाधीशों के मुताबिक, इसे कुछ महीनों के लिए अस्थायी व्यवस्था बताया गया था। इसी वजह से केंद्र सरकार की जोका स्थित एक खाली इमारत में 19 अपील ट्रिब्यूनल और उनके कोर्ट रूम बनाए गए थे।

न्यायाधीशों ने बताया कि जोका में ट्रिब्यूनल का कार्यालय कोलकाता और न्यू टाउन से करीब 30 किलोमीटर दूर है। वहां जाने वाली सड़कों की हालत खराब है और आने-जाने में दो से तीन घंटे लग जाते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि करीब 12×10 वर्ग फुट के कमरे में 7 से 8 कर्मचारियों के साथ काम करना पड़ता है। कर्मचारी पूरे दिन कंप्यूटर पर काम करते हैं और इतनी भीड़ होती है कि बीच में आराम करने की भी जगह नहीं मिलती। न्यायाधीशों के लिए अलग कमरे और शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है।

मानदेय बढ़ाने की मांग

न्यायाधीशों ने कहा कि रिटायर्ड जजों को दिया जा रहा मानदेय भी उनके पद और सम्मान के अनुरूप नहीं है। फिलहाल उन्हें हर सप्ताह 25000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसे बढ़ाकर 50000 रुपये प्रति सप्ताह करने की मांग जून से ही मुख्य न्यायाधीश के पास लंबित है।

न्यायाधीशों ने सुझाव दिया कि ट्रिब्यूनल का कार्यालय शहर के किसी केंद्रीय स्थान पर ले जाया जाए। इसके साथ ही काम करने के लिए बेहतर सुविधाएं दी जाएं, कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान मिले और न्यायाधीशों का मानदेय भी बढ़ाया जाए।

पोर्टल की कमियों की शिकायत पहले भी की गई थी

चुनाव आयोग के पोर्टल और कामकाज की खराब व्यवस्था को लेकर न्यायाधीशों ने पहली बार शिकायत नहीं की है। 11 अगस्त को हुई बैठक में कम से कम एक दर्जन जजों ने बताया था कि पोर्टल के जरिए लोगों को नोटिस भेजने, अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करने और ऑनलाइन सुनवाई करने में परेशानी हो रही है।

इन समस्याओं का जिक्र बैठक के रिकॉर्ड में भी किया गया था। यानी ट्रिब्यूनल के जज लंबे समय से तकनीकी दिक्कतों और काम करने की खराब परिस्थितियों को लेकर चिंता जता रहे हैं।