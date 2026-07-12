चुनाव आयोग के मतदाता पंजीकरण फॉर्म के ऑनलाइन वर्जन को फॉर्म 6 के नाम से जाना जाता है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इसमें एक नया सेक्शन है जो एप्लीकेंट के माता-पिता का स्टेटस, इलेक्टोरल रोल के पिछले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के मुकाबले जानना चाहता है। हालांकि कानूनी फॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

जब पिछले साल शुरू हुए EC के SIR में 10 राज्यों और तीन UTs में इलेक्टोरल रोल से 5.58 करोड़ से ज़्यादा नाम हटा दिए गए हैं, उसके बाद से उनके बच्चों पर पड़ने वाले असर के बारे में सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मामले में 27 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के नाम फैसले के दौरान हटा दिए गए और वे अप्रैल के चुनावों में वोट नहीं दे पाए। हालांकि उनकी अपील ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग हैं।

‘डिक्लेरेशन फॉर्म’ क्या लिखा है?

शनिवार को EC के ECINET पोर्टल पर फॉर्म 6 के पार्ट J और K के बीच एक बिना लिखा हुआ ‘डिक्लेरेशन फॉर्म’ पार्ट दिखाया गया, जिसमें पिछले SIR में एप्लीकेंट या उनके माता-पिता की डिटेल्स मांगी गई थीं। लेकिन उसी पोर्टल पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध फॉर्म 6 की कॉपी, जो फिजिकली भरने और जमा करने के लिए है, उसमें यह नया डिक्लेरेशन पार्ट शामिल नहीं है।

फॉर्म का यह पार्ट उन सभी राज्यों और UTs के एप्लीकेंट्स को दिख रहा था, जहां SIR 2025-2026 में खत्म हो गया है या अभी चल रहा है, सिवाय बिहार के, जो पिछले साल जून में SIR करने वाला पहला राज्य था, और असम में EC ने SIR न करने का फैसला किया है। हालांकि नए पार्ट को ज़रूरी मार्क नहीं किया गया है, लेकिन यूजर इसे पूरा किए बिना सबमिशन की ओर आगे नहीं बढ़ सकता।

इसमें एप्लीकेंट से तीन ऑप्शन में से चुनने को कहा जाता है-

मेरा नाम पिछले SIR के इलेक्टोरल रोल में है मेरे माता-पिता का नाम (पिता, माता, दादा, दादी) पिछले SIR के इलेक्टोरल रोल में है

न तो मेरा नाम और न ही मेरे माता-पिता का नाम पिछले SIR के इलेक्टोरल रोल में है।

पहले दो ऑप्शन चुनने के बाद एप्लीकेंट को विधानसभा चुनाव क्षेत्र, बूथ नंबर और अपने या अपने माता-पिता के नाम का सीरियल नंबर देना होता है, जो पिछले SIR में था, जो 2000 के दशक की शुरुआत में या इस साल की शुरुआत में 12 राज्यों/UTs के लिए हुआ था।

अगर एप्लीकेंट को डिटेल्स नहीं मिलती हैं, तो तीसरा ऑप्शन चुनना ही एकमात्र ऑप्शन है। लेकिन पोर्टल यह नहीं बताता कि अगर एप्लीकेंट आखिरी ऑप्शन चुनता है तो क्या होगा।

EC ने पिछले साल 12 राज्यों/UTs में SIR के दौरान और 19 राज्यों/UTs में चल रहे SIR में मौजूदा वोटरों के लिए अपने एन्यूमरेशन फॉर्म में यही डिटेल्स मांगी थीं, लेकिन तब से कानून मंत्रालय के सभी गजट नोटिफिकेशन देखने से पता चलता है कि नए वोटरों के लिए फॉर्म 6 में तब से कोई बदलाव नहीं किया गया है जब से EC ने पिछले साल जून में SIR शुरू किया था।

रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 में क्या लिखा है?

केंद्र सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 के सेक्शन 28 के तहत नियमों को नोटिफाई करने का अधिकार है और फॉर्म 6, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के ऐसे ही एक नियम से निकला है। यह एक्ट खुद संविधान के आर्टिकल 326 से निकला है, जो उन सभी वयस्क नागरिकों को वोटर के तौर पर एनरोल करने के अधिकार की गारंटी देता है जो किसी खास चुनाव क्षेत्र में आम तौर पर रहते हैं और किसी और तरह से डिसक्वालिफाई नहीं हुए हैं।

RP एक्ट, 1950 के सेक्शन 28 में लिखा है, “केंद्र सरकार, चुनाव आयोग से सलाह करने के बाद, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के ज़रिए इस एक्ट के मकसद को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।”

पहले फॉर्म 6 में बदलाव के लिए संसद को खुद एक्ट में बदलाव करना पड़ता था और/या कानून और न्याय मंत्रालय को नियमों में बदलाव और नोटिफिकेशन देना पड़ता था। नाम न बताने की शर्त पर EC के दो सीनियर पुराने अधिकारियों ने कहा कि फॉर्म में कोई भी बदलाव करने के लिए कानून मंत्रालय को बदलाव और नोटिफिकेशन देना होगा क्योंकि EC के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

एक पुराने अधिकारी ने कहा, “EC खुद से फॉर्म में कॉमा भी नहीं लगा सकता।” उदाहरण के लिए 2021 में पार्लियामेंट ने EC को वोटरों के आधार नंबर इकट्ठा करने की इजाज़त देने के लिए एक्ट में बदलाव किया, उसके बाद कानून मंत्रालय के लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने 17 जून, 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी करके वोटरों के रजिस्ट्रेशन के नियमों और Form 6 में ज़रूरी बदलाव किए।

EC ने नहीं दिया जवाब

EC ने कमेंट के लिए रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया और बार-बार कोशिश करने के बावजूद लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी राजीव मणि से संपर्क नहीं हो सका। Form 6 उन लोगों के लिए कानूनी फॉर्म है जो 18 साल के होने के बाद नए एलिजिबल हुए हैं या भारतीय नागरिकता हासिल की है या हटाए गए वोटर जो नए सिरे से अप्लाई करना चाहते हैं। अभी का Form 6, जो Registration of Electors Rules, 1960 में पब्लिश होता है, उसमें एप्लीकेंट से उन फ़ैमिली मेंबर्स का नाम और EPIC नंबर देने के लिए कहा जाता है जिनके साथ वे अभी रहते हैं।

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पंजाब में चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) प्रक्रिया जारी है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन (वेरिफिकेशन) कर रहे हैं ताकि मतदाता सूची को अपडेट किया जा सके। पढ़ें पूरी खबर