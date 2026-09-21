Election Commission Gen-Z Interaction: जेन जी की भाषा में ही निर्वाचन आयोग नई पीढ़ी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहा है। बिहार चुनाव से शुरू हुई यह पहल अब अगले चरण में देश के उन राज्यों में प्रवेश करने जा रही है, जहां जल्द ही चुनावी बुगल बजने वाला है। इस चरण में राजनीतिक दलों की तर्ज पर आयोग की भी सीधी नजर देश की युवा पीढ़ी पर है।

इसलिए लर्न डेमोक्रेसी-लीड डेमोक्रेसी टैग लाइन के साथ यह पहल शुरू की जा रही है। इस पहल में पहले चुनावी राज्यों समेत 36 राज्यों में चुनाव आयोग युवाओं के बीच पहुंचेगा। अब से पहले पांच चुनावी राज्यों में यह पहल सफल रही है।

राजनीतिक दलों की नीति समझ रहे हैं युवा

निर्वाचन आयोग का मानना है कि युवा पीढ़ी से सीधे जुड़ जाने का लाभ यह हुआ है कि वह अपने अधिकार और राजनीतिक दलों की नीति को स्पष्टता से समझ पा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही निर्वाचन आयोग मेरठ और वाराणसी में इस मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश में होगा।

इसके लिए कालेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान व स्कूलों के छात्रों का पंजीकरण कराया जा रहा है । उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की कड़ी के माध्यम से जोड़कर देखा जा रहा है। यहां विधानसभा में 403 सीट हैं।

2027 में होने हैं विधानसभा चुनाव

इस सीटों के लिए अगले साल 2027 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होना संभावित है। इस चुनाव से पहले ही मतदाता सूची शुद्धीकरण का काम भी निर्वाचन आयोग कर रहा है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक क्लब के माध्यम से शिक्षण संस्थानों का पंजीकरण किया जाता है।

आयोग के मुताबिक अब तक 40 हजार स्कूलों का पंजीकरण देश भर में इस मुहिम के तहत पंजीकरण करा चुके हैं। इसके लिए विशेष पोर्टल तैयार किया गया है। जैसे ही जिस भी राज्य में निर्वाचन आयोग का कार्यक्रम होता है, तो इन युवाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाता है। इलेक्टरोल लिटरेसी क्लब (इएलसी) की पहल आयोग ने 2028 में शुरू की थी।

साल भर तक जारी है गतिविधि

अब पहल का दूसरा चरण शुरू किया है। इसमें संवाद के बदलते तरीके, डिजीटल मीडिया और युवा मतदाताओं को जोड़ा गया है। इसमें युवाओं के बीच चुनावी साक्षरता को बढ़ाया जाता है। इसके तहत निर्वाचन आयोग साल भर इस तरीके की गतिविधियां जारी रखता है ताकि बच्चों को सभी चुनावी प्रक्रियाओं को समझाया जा सके।

आंकड़ों के मुताबिक देश में 15 लाख स्कूल हैं, इन स्कूलों में करीब 25 करोड़ छात्र और एक करोड़ शिक्षक है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 1500 विश्वविद्यालय और लगभग 70 हजार शिक्षण संस्थान शामिल हैं। जिसमें करीब चार करोड़ के आसपास छात्र शिक्षण प्राप्त कर रहे है।

आयोग का मानना है कि देशभर के शिक्षण संस्थानों का आयोग के इस क्लब से जुड़ जाने का लाभ भविष्य में होगा और अधिक से अधिक युवा मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ा जा सकेगा।

पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विदेश सचिव विक्रम मिसरी, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत विभिन्न हस्तियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत दी गई जानकारी में ‘विसंगति’ के कारण नोटिस जारी किए गए हैं। पढ़िए पूरी खबर…