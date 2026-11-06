चुनाव आयोग ने उन नामों को एक और मौका दिया है जिन लोगों के नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कट गए थे। इनमें अनुपस्थित, मृत या डुप्लिकेट के रूप में चिह्नित मतदाताओं के नाम हैं। चुनाव आयोग ने ये सिर्फ 7 राज्यों के लिए आदेश जारी किया है।

इन राज्यों में दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड शामिल हैं।

बनाया जाएगा कंट्रोल सिस्टम

चुनाव आयोग ने अधिकारियों से एक कंट्रोल सिस्टम बनाने को भी कहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने के अवसर से वंचित न रहे, और साथ ही उनकी दो-दो प्रविष्टियों भी न हों।

चुनाव आयोग के मुताबिक, जिन वोटर्स को एन्यूमरेशन फॉर्म दिए गए थे, लेकिन जिनके नाम ASDD (एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट) के तौर पर मार्क होने की वजह से ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में शामिल नहीं हो सके, उन्हें फाइनल इलेक्टोरल रोल में अपना नाम शामिल करवाने के लिए एक और मौका दिया जाएगा। उन पोलिंग स्टेशनों के नोटिस बोर्ड पर भी नाम नए सिरे से दिखाया जाएगा।

वोटर्स को किया जाएगा गाइड

BLOs अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के संबंधित BLAs के साथ कोऑर्डिनेट करके ऐसे इलेक्टर्स से घर-घर जाकर, पड़ोसियों/परिवार के सदस्यों/रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWAs) से पूछताछ करके और जहाँ भी मुमकिन हो, उपलब्ध कॉन्टैक्ट नंबरों का इस्तेमाल करके कॉन्टैक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। वे ऐसे वोटर्स को उनके एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने के प्रोसेस और मौजूद तरीकों के बारे में भी गाइड करेंगे।

अगर ऐसे वोटर ने अपना घर नहीं बदला है, तो ऐसे वोटर अपने भरे हुए और साइन किए हुए एन्यूमरेशन फॉर्म को Annexure-B के तौर पर साथ में दिए गए स्टेटमेंट के साथ संबंधित ERO/AERO/BLO को खुद या अपने परिवार के सदस्यों के जरिए जमा कर सकते हैं।

ऐसे वोटरों से वापस मिले सभी गिनती के फॉर्म को संबंधित EROs द्वारा रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर रूल्स, 1960 के रूल 21/1 के अनुसार, उसमें बताई गई सही प्रक्रिया का पालन करने के बाद, ठीक से प्रोसेस और डिस्पोज किया जाएगा, जिसमें आवेदक की योग्यता, आम रहने की जगह और दूसरी जरूरी जानकारी का वेरिफिकेशन और जहाँ भी जरूरी हो, सही फील्ड वेरिफिकेशन शामिल है। EROs द्वारा लिए गए गिनती के फॉर्म को चल रहे SIR के फाइनल वोटर रोल में शामिल करने के लिए, बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अलग से रखा जाएगा।

Election Commission has decided that electors who were issued Enumeration Forms but whose names could not be included in the Draft Electoral Roll on account of being marked as ASDD (Absent, Shifted, Dead and Duplicate) shall be provided one more opportunity to get their names… pic.twitter.com/N4ZWX2Kqjj — ANI (@ANI) November 6, 2026

ऐसे मामले में, वही EPIC नंबर जो SIR से पहले इलेक्टर को दिया गया था, उसे फिर से दिया जाएगा। जिस इलेक्टर ने SIR के दौरान नए एनरोलमेंट के लिए पहले ही फॉर्म-6 जमा कर दिया है, उसे स्टेटमेंट के साथ एन्यूमरेशन फॉर्म नए सिरे से जमा करने की जरूरत नहीं है।

सभी सीईओ को जारी किया निर्देश

आयोग ने सभी राज्यों के CEO से कहा है कि वे सभी DEO, EROS, AEROS और BLO को तुरंत पालन के लिए जरूरी निर्देश जारी करें। इन निर्देशों को लागू करने की निगरानी के लिए एक पूरा सिस्टम भी बनाया जाएगा और यह पक्का किया जाएगा कि कोई भी वोटर तय एलिजिबिलिटी शर्तों को पूरा करने के अधीन, फाइनल इलेक्टोरल रोल में अपना नाम शामिल करवाने के मौके से वंचित न रहे, साथ ही इस काम के दौरान एनरोलमेंट में डुप्लीकेशन से बचने के लिए पूरी सावधानी बरती जाएगी।

पहले भी बढ़ाई गई है समयसीमा

इससे पहले, चुनाव आयोग ने दिल्ली में वोटर लिस्ट के चल रहे SIR के तहत मतदाता पंजीकरण और नाम हटाने के फॉर्म जमा करने की समय-सीमा बढ़ा दी थी। साथ ही, महाराष्ट्र में इसके लिए फिर से मौका दिया गया। साथ ही नागालैंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा में इन फॉर्मों के निपटारे की अवधि भी बढ़ा दी गई।

संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को भेजे गए अलग-अलग पत्रों में, चुनाव आयोग ने अब अंतिम मतदाता सूची के जारी होने की तारीख नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए 30 नवंबर व दिल्ली के लिए 22 दिसंबर तय कर दी है।

यह भी पढ़ें: SIR के दौरान वोटर लिस्ट से हटे परिवार के 6 लोगों के नाम 10 दिन के अंदर फिर से दर्ज हो- बॉम्बे हाईकोर्ट

देश में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के आरोपों के बीच गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया। दरअसल, कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) को एक परिवार के 6 सदस्यों के नाम 10 दिनों के भीतर मतदाता सूची में वापस लाने का निर्देश दिया है। इन लोगों के नाम एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान पते में बदलाव के लिए उनके Form 8 एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें