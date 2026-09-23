Express Investigation Election Commission: 22 जनवरी को भारत के चुनाव आयोग ने देश के लगभग 100 करोड़ मतदाताओं के लिए ‘ईसीआईनेट’ (ECINet) नाम का एक नया डिजिटल सिस्टम शुरू किया। इसके तहत आयोग के 40 से ज़्यादा ऐप्स और पोर्टलों को एक ही जगह लाया गया।

उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दावा किया था कि इसे पूरी तरह कानून के हिसाब से बनाया गया है। वहीं आईटी प्रमुख सीमा खन्ना ने कहा था कि इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बढ़ेगा।

नए सिस्टम का इस्तेमाल करने से रोका

चुनाव आयोग के इस इस दावे पर कुछ ही महीनों में इस दावे पर सवाल खड़े होने लगे। जिन राज्य अधिकारियों का काम मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना या सुधारना था, उन्हें ही इस नए सिस्टम का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। नई दिल्ली में सीमा खन्ना की टीम ने इन अधिकारियों की पहुंच सीमित कर दी।

इससे चुनाव की निष्पक्षता पर खतरा मंडराने लगा। इस बात पर चुनाव आयोग के दो अन्य सदस्यों (चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी) ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि मतदाता सूची का पूरा कंट्रोल एक जगह जमा किया जा रहा है, जिससे ज़मीन पर काम करने वाले अधिकारियों के अधिकार छिन रहे हैं। उन्होंने तीन बार चिट्ठी लिखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस समस्या के बारे में बताया।

कैसे बिगड़ा पूरा मामला?

मामला तब और बिगड़ गया जब दिल्ली में चुनाव आयोग के प्रशासन विभाग का प्रभार एक नए अधिकारी को दिया गया। उसने एक ऐसा आदेश जारी किया जिससे दिल्ली के दफ़्तर के पास और भी ज़्यादा ताकत आ जाती। इसके बाद दोनों चुनाव आयुक्तों ने देश के सबसे बड़े अफ़सर, कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखा। वास्तव में, वे दोनों अफ़सर कानून का सीधा उल्लंघन होने का इशारा कर रहे थे।

कानून के मुताबिक (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960), हर विधानसभा सीट की मतदाता सूची की पूरी ज़िम्मेदारी ‘निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी’ (ERO) की होती है। आमतौर पर यह ज़िम्मेदारी ज़िले के एसडीएम या उसके बराबर के अधिकारी की होती है।

पिछले दस महीनों में बदली सच्चाई

ईआरओ ही नए मतदाताओं के नाम जोड़ता है, शिकायतों की सुनवाई करता है और फैसला लेता है कि किसका नाम रहेगा और किसका हटेगा। यह व्यवस्था जान-बूझकर विकेंद्रीकृत बनाई गई थी ताकि सारा कंट्रोल किसी एक जगह न रहे और कोई भी अकेला व्यक्ति या दफ़्तर पूरी मतदाता सूची में गड़बड़ी न कर सके।

कागज़ों पर तो नाम तय करने का अधिकार आज भी ईआरओ के पास ही है, लेकिन पिछले 10 महीनों से असल सच्चाई कुछ और ही दिख रही है। कई राज्यों में ईआरओ सॉफ्टवेयर के ज़रिए बुनियादी काम भी नहीं कर पा रहे थे, जैसे नाम जोड़ना, हटाना, फैसला बदलना या अपील पर सुनवाई करना। सॉफ्टवेयर में अधिकारी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इसका पूरा कंट्रोल दिल्ली में बैठा आईटी विभाग चला रहा था।

आयुक्तों ने बार-बार जताई आपत्ति

नवंबर से लेकर अगस्त तक पूरे दस महीनों के दौरान दोनों आयुक्तों ने बार-बार लिखित में अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। यह समस्या सिर्फ ‘ECINET’ से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि इससे पहले इस्तेमाल होने वाले सिस्टम ‘ईआरओनेट’ में भी यही दिक्कत थी। 4 नवंबर 2025 को उप-चुनाव आयुक्त संजय कुमार ने सीमा खन्ना और वरिष्ठ अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर साफ़ कह दिया था, कि ईआरओ और ज़िला अधिकारियों के कानूनी अधिकारों में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए और आईटी सिस्टम को हर हाल में कानून के हिसाब से ही चलना होगा।

इसके बाद 2 जनवरी 2026 को जब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम चल रहा था, तब संजय कुमार ने फिर से चिट्ठी लिखकर कहा कि ईआरओ की काम करने की छूट बंद नहीं होनी चाहिए। इसके ठीक 20 दिन बाद आयोग ने ‘ईसीआईनेट’ लॉन्च कर दिया। फिर 16 अप्रैल को चुनाव आयुक्त संधू ने लिखा कि आईटी विभाग ने बिना बताए और बिना आयोग की मंज़ूरी के कई नए पोर्टल बना दिए हैं, जिसकी जानकारी उन्हें केवल मीडिया से मिली।

वोटर लिस्ट के केंद्रीकरण को लेकर

29 मई को विवेक जोशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर मतदाता सूची के इस केंद्रीकरण पर चिंता जताई और आईआईटी (IIT) के किसी बाहरी विशेषज्ञ से पूरे सिस्टम की जाँच कराने का सुझाव दिया। उन्होंने दो समितियां बनाने की सलाह दी ताकि यह पक्का हो सके कि केवल अधिकृत अधिकारी ही डेटा बदल सकते हैं। 13 जुलाई को संधू ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन 14 अगस्त को संधू ने निराशा जताते हुए दर्ज किया कि उनकी इन बातों पर आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की।

जुलाई के अंत में तनाव तब और बढ़ गया जब आईटी विभाग की निगरानी करने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय कुमार को उनके पद से हटा दिया गया। 28 जुलाई को छुट्टी पर गए एक अधिकारी की जगह आए मनीष गर्ग ने आयोग से पूछे बिना ही संजय कुमार से आईटी विभाग की देखरेख का जिम्मा छीन लिया।

इसके जवाब में 29 जुलाई को दोनों चुनाव आयुक्तों ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सीधे कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा और मनीष गर्ग के आदेश को कानून का उल्लंघन बताते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की। अगले ही दिन 30 जुलाई को संधू और जोशी ने मिलकर गर्ग के उस आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया।

आईटी विभाग को दिए गए कड़े निर्देश

अंत में 14 अगस्त को संधू ने सबसे विस्तृत नोट लिखा। उन्होंने बताया कि ज़मीन पर काम कर रहे अधिकारियों ने उनसे शिकायत की है कि उनके पास ‘ईआरओनेट’ का पूरा एक्सेस ही नहीं है, जिससे वे अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने साफ़ लिखा कि यह बहुत अजीब बात है कि कानून में ज़िम्मेदारी तो ज़मीनी अधिकारियों की तय की गई है, लेकिन सॉफ्टवेयर की चाबी दिल्ली में बैठे आईटी प्रमुख के पास रखी गई है। उन्होंने आईटी विभाग को तुरंत सभी अधिकारियों को पूरा एक्सेस देने और इसकी लिखित पुष्टि देने का कड़ा निर्देश दिया।

सारे कंट्रोल पर सवाल: मतदाताओं की सुविधा के लिए शुरू किए गए नए ऐप ‘ईसीआईनेट’ (ECINet) पर आरोप है कि यह मतदाता सूची का सारा कंट्रोल दिल्ली के एक ही दफ़्तर में जमा कर रहा है।

मतदाताओं की सुविधा के लिए शुरू किए गए नए ऐप ‘ईसीआईनेट’ (ECINet) पर आरोप है कि यह मतदाता सूची का सारा कंट्रोल दिल्ली के एक ही दफ़्तर में जमा कर रहा है। स्थानीय अधिकारियों के अधिकार खतरे में: चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने चेतावनी दी है कि यह नया सिस्टम ज़मीन पर काम करने वाले अधिकारियों (EROs) की ताकतों को कमज़ोर कर रहा है।

चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने चेतावनी दी है कि यह नया सिस्टम ज़मीन पर काम करने वाले अधिकारियों (EROs) की ताकतों को कमज़ोर कर रहा है। कानून का सीधा उल्लंघन: देश के कानून (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम) के मुताबिक मतदाता सूची की ज़िम्मेदारी ज़िला और लोकल अधिकारियों की होती है, लेकिन यह नया सिस्टम इस नियम को तोड़ रहा है।

देश के कानून (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम) के मुताबिक मतदाता सूची की ज़िम्मेदारी ज़िला और लोकल अधिकारियों की होती है, लेकिन यह नया सिस्टम इस नियम को तोड़ रहा है। दिल्ली का एकतरफा कब्ज़ा: दोनों आयुक्तों का आरोप है कि दिल्ली में बैठा आईटी विभाग स्थानीय अधिकारियों के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के अधिकार को रोक रहा है, जिससे सारा कंट्रोल दिल्ली चला गया है।

दोनों आयुक्तों का आरोप है कि दिल्ली में बैठा आईटी विभाग स्थानीय अधिकारियों के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के अधिकार को रोक रहा है, जिससे सारा कंट्रोल दिल्ली चला गया है। बिना बताए सॉफ्टवेयर में बदलाव: आईटी विभाग नवंबर 2025 से ही आयोग की बिना अनुमति के इस सॉफ्टवेयर में नए-नए बदलाव और फीचर्स जोड़ रहा था, जिस पर आयुक्तों ने लगातार विरोध जताया।

आईटी विभाग नवंबर 2025 से ही आयोग की बिना अनुमति के इस सॉफ्टवेयर में नए-नए बदलाव और फीचर्स जोड़ रहा था, जिस पर आयुक्तों ने लगातार विरोध जताया। IIT से जांच का प्रस्ताव अनदेखा किया: सिस्टम कानून के हिसाब से चल रहा है या नहीं, इसकी निष्पक्ष जाँच (ऑडिट) IIT के विशेषज्ञों से कराने का सुझाव दिया गया था, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने नज़रअंदाज़ कर दिया।

सिस्टम कानून के हिसाब से चल रहा है या नहीं, इसकी निष्पक्ष जाँच (ऑडिट) IIT के विशेषज्ञों से कराने का सुझाव दिया गया था, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने नज़रअंदाज़ कर दिया। कैबिनेट सचिव से शिकायत: पहली बार ऐसा हुआ कि आयोग के अंदर बात न बनने पर दोनों चुनाव आयुक्तों ने नियमों के उल्लंघन की शिकायत सीधे देश के सबसे बड़े अफ़सर (कैबिनेट सचिव) से की।

पहली बार ऐसा हुआ कि आयोग के अंदर बात न बनने पर दोनों चुनाव आयुक्तों ने नियमों के उल्लंघन की शिकायत सीधे देश के सबसे बड़े अफ़सर (कैबिनेट सचिव) से की। मनमाना फैसला रद्द किया: दोनों आयुक्तों ने 28 जुलाई के उस आदेश को अनुचित बताकर रद्द कर दिया, जिसके ज़रिए आईटी विभाग पर निगरानी रखने वाले अफ़सर को हटाया गया था।

चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में विधान परिषद की सीटों पर होने वाले MLC चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की कुल 28 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होंगे। विधान परिषद का यह चुनाव स्नातक और शिक्षक कोटे के लिए हो रहा है। पढ़िए पूरी खबर…