चुनाव आयोग ने द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर विस्तृत जवाब दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने नए मतदाताओं को जोड़ने और मतदाता सूची से नाम हटाने जैसे मामलों में उन्हें जानकारी नहीं दिए जाने की शिकायत की थी।

चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा, “अलग-अलग विचार और टिप्पणियां किसी भी संस्थान में चर्चा का सामान्य हिस्सा हैं।” आयोग ने कहा कि अंतिम फैसला लिए जाने से पहले अलग-अलग राय और सुझाव निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देने का अधिकार सिर्फ तीनों चुनाव आयुक्तों को ही नहीं, बल्कि आयोग के सभी अधिकारियों को है।

पिछले एक साल में कई फैसले किए

आयोग ने अपने प्रेस नोट में कहा कि पिछले एक साल में उसने कई फैसले लिए, निर्देश जारी किए, करीब 40 नई पहल शुरू कीं और कई चुनावी सुधार किए। इनमें देशभर में मतदाता सूची की जांच और उसमें सुधार की प्रक्रिया भी शामिल है, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) भी किया गया है। आयोग के मुताबिक, पिछले एक साल में लिए गए ये सभी फैसले पूरी आयोग के सर्वसम्मत निर्णय का नतीजा हैं।

आयोग ने यह भी कहा कि 10 महीने की अवधि में लिखी गई कुछ खास आंतरिक टिप्पणियों को सामने रखकर बाकी मंजूरियों, फैसलों, निर्देशों और पहलों को नजरअंदाज करने से पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। आयोग ने इन 14 नोट्स के अस्तित्व, उनकी तारीख या उनमें दर्ज बातों को खारिज नहीं किया है।

हालांकि, आयोग ने यह नहीं बताया कि फॉर्म-6 में बदलाव की मंजूरी किसने दी, पश्चिम बंगाल में बहाल किए गए मतदाताओं के खिलाफ लाखों अपीलें किसकी मंजूरी से दायर की गईं, ECINet के ऑडिट के प्रस्ताव पर फैसला क्यों नहीं हुआ और मई से अगस्त के बीच पूरी आयोग की बैठक क्यों नहीं हुई। आयोग ने 21 सितंबर को द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से भेजे गए सवालों का भी जवाब नहीं दिया।

द इंडियन एक्सप्रेस की जांच में क्या सामने आया?

द इंडियन एक्सप्रेस की जांच में सामने आया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने रिकॉर्ड पर शिकायत की थी कि उन्हें कुछ मामलों में जानकारी नहीं दी गई। इनमें नए मतदाताओं को जोड़ने और मतदाता सूची से नाम हटाने से जुड़े मामले शामिल थे।

दोनों चुनाव आयुक्तों ने नए मतदाताओं को जोड़ने से जुड़े कुछ कदमों को ‘अनधिकृत और अवैध’ बताया था। उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि मतदाता डेटाबेस तक पहुंच को दिल्ली में केंद्रीकृत करने से राज्य के अधिकारियों को दरकिनार किया जा सकता है।

मतदाता सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता को लेकर भी दोनों चुनाव आयुक्तों ने सवाल उठाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में अपनी चिंताओं को लेकर उन्होंने कैबिनेट सचिव से भी संपर्क किया था।

फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर उठे सवाल

मामला मतदाता पंजीकरण से जुड़े फॉर्म-6 में किए गए बदलाव का भी है। 16 मई को चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने फाइल पर दर्ज किया था कि फॉर्म-6 में बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ में संशोधन करना जरूरी होगा। उन्होंने प्रस्ताव को सरकार के पास भेजने की सलाह दी थी। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने भी 19 मई को इस राय से सहमति जताई थी।

इसके बावजूद जुलाई में ऑनलाइन फॉर्म-6 पर SIR से जुड़ी घोषणा दिखाई देने लगी। संधू को इस बदलाव की जानकारी द इंडियन एक्सप्रेस की 12 जुलाई की रिपोर्ट से मिली। इसके बाद 13 अगस्त को उन्होंने अपनी टिप्पणी में लिखा कि दोनों चुनाव आयुक्तों की साफ राय के बावजूद यह बदलाव किया गया। उन्होंने इसे ‘अनधिकृत/अवैध’ बताया और इसे तुरंत हटाने का निर्देश दिया। मंगलवार तक यह सवाल ऑनलाइन फॉर्म पर मौजूद था।

मतदाता सॉफ्टवेयर को लेकर भी सवाल

चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा कि उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म सख्त डेटा सुरक्षा नियमों के तहत काम करते हैं, ताकि बिना अनुमति के किसी तरह का बदलाव न किया जा सके। आयोग ने यह भी कहा कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स (DEOs) कानून के तहत मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने से जुड़ी अपनी वैधानिक शक्तियों के अनुसार काम करते हैं।

हालांकि, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने 14 अगस्त की अपनी टिप्पणी में अधिकारियों की ओर से बताई गई कुछ परेशानियों का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें ERONet पोर्टल का सही और पूरा एक्सेस नहीं मिल रहा है। संधू ने यह भी दर्ज किया था कि IT के महानिदेशक के पास अधिकारियों के एक्सेस को रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

काम के बंटवारे को लेकर भी उठे सवाल

दूसरा मामला 28 जुलाई को जारी किए गए काम के बंटवारे के आदेश से जुड़ा है। यह आदेश एक वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त को प्रशासन विभाग की अस्थायी जिम्मेदारी दिए जाने के कुछ घंटों के अंदर जारी किया गया था। इस आदेश में दोनों चुनाव आयुक्तों के मुताबिक, खासतौर पर IT/ICT से जुड़े कामों के बंटवारे में बदलाव किया गया था।

विवेक जोशी ने अपनी टिप्पणी में लिखा कि काम के बदले हुए बंटवारे पर आयोग या उन्हें जानकारी दिए बिना यह आदेश जारी किया गया। उन्होंने फाइल मांगी, लेकिन उनके मुताबिक फाइल उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई।

29 जुलाई को दोनों चुनाव आयुक्तों ने अलग-अलग कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा। दोनों ने इस आदेश को 2023 के कानून की धारा 18(1) और 18(2) का ‘स्पष्ट उल्लंघन’ बताया और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

30 जुलाई को दोनों चुनाव आयुक्तों ने संयुक्त रूप से काम के इस नए बंटवारे को रद्द कर दिया। हालांकि, आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट में इस आदेश, कैबिनेट सचिव को भेजे गए दोनों पत्रों या बाद में काम के बंटवारे को वापस लिए जाने का जिक्र नहीं किया गया।

पश्चिम बंगाल में लाखों अपीलों का मामला

द इंडियन एक्सप्रेस की जांच में यह भी सामने आया कि पश्चिम बंगाल में बहाल किए गए मतदाताओं के खिलाफ लाखों अपीलें दायर की गई थीं। दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि इन अपीलों को मंजूरी किसने दी थी।

आयोग ने बुधवार को दिए अपने जवाब में इन अपीलों को लेकर उठे सवालों पर कोई साफ जवाब नहीं दिया। इसी तरह, ECINet के ऑडिट को लेकर चुनाव आयुक्तों ने जो सवाल उठाए थे, उस पर भी आयोग ने विस्तार से कुछ नहीं बताया।

द इंडियन एक्सप्रेस की जांच के मुताबिक, इन घटनाओं ने चुनाव आयोग के अंदर मतदाता सूची और चुनावी व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर गंभीर मतभेद सामने लाए हैं। जांच में सामने आए दोनों चुनाव आयुक्तों के सबसे गंभीर नोट्स की प्रतियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी भेजी गई थीं। हालांकि, आयोग ने बुधवार को इन आपत्तियों पर अलग-अलग कोई जवाब नहीं दिया।

आयोग का कहना है कि पिछले एक साल में लिए गए सभी फैसले पूरी आयोग की सर्वसम्मति से हुए हैं। ऐसे में दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से रिकॉर्ड में दर्ज की गई आपत्तियां अंतिम निर्णय की प्रक्रिया में किस तरह शामिल हुईं, यह सवाल अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।

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