विपक्ष ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह प्रतिक्रिया ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें सामने आया कि तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी उन्हें नहीं दिए जाने, नए मतदाताओं को जोड़ने और मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर आपत्ति जताई थी।
चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने नए मतदाताओं को जोड़ने से जुड़े कदमों को ‘अनधिकृत और अवैध’ बताया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि मतदाता डेटाबेस तक पहुंच को दिल्ली में ‘केंद्रीकृत’ किया जा रहा है जिससे राज्य के अधिकारियों की भूमिका दरकिनार हो सकती है।
रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा, ”ज्ञानेश अपने बॉस मोदी की तरह तानाशाह की तरह शासन कर रहे हैं और मोदी को खुश करने के लिए ‘वोट चोरी’ में लगे हुए हैं।”
कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘पसंदीदा’ बताते हुए आरोप लगाया कि दोनों चुनाव आयुक्तों-सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की शिकायतों से साफ है कि उन्हें महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी नहीं दी जाती।
कांग्रेस ने X पर पोस्ट किया, ”हम पहले भी यह कह चुके हैं- मोदी ने चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया है। ज्ञानेश कुमार मोदी की कठपुतली हैं। इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट इस तथ्य को साबित करती है। मोदी और ज्ञानेश ने मिलकर देश के लोकतंत्र को बहुत नुकसान पहुंचाया है।”
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि रिपोर्ट के निष्कर्ष इस ओर इशारा करते हैं कि ‘कोई अदृश्य शक्ति चुनाव आयोग को चला रही है।’
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उन्होंने X पर लिखा, ”अगर @IndianExpress की ओर से रिपोर्ट किए गए तथ्य सही हैं तो ऐसा लगता है कि @ECISVEEP को कोई ‘अदृश्य शक्ति’ चला रही है। अगर नियमों का कथित तौर पर पालन नहीं किया गया और ऐसे फैसले लिए गए जो सर्वसम्मति से या बहुमत से नहीं लिए गए, तो @ECISVEEP के सभी फैसले अपने आप में मनमाने और अनुचित हैं, अगर पूरी तरह अवैध नहीं हैं। यह शायद महाभियोग की कार्यवाही पर गंभीरता से विचार करने का मामला है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि @ECISVEEP की विश्वसनीयता दोबारा कैसे बहाल होगी।”
इंडियन एक्सप्रेस की जांच में क्या सामने आया?
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की जांच में सामने आया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने रिकॉर्ड पर शिकायत की थी कि उन्हें महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने नए मतदाताओं को जोड़ने और मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर भी आपत्ति जताई थी।
दोनों चुनाव आयुक्तों ने नए मतदाताओं को जोड़ने से जुड़े कदमों को ‘अनधिकृत और अवैध’ बताया। उन्होंने मतदाता डेटाबेस तक पहुंच को दिल्ली में ‘केंद्रीकृत’ किए जाने पर भी चेतावनी दी। उनका कहना था कि इससे राज्य के अधिकारियों को दरकिनार किया जा सकता है।
मतदाता सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता को लेकर उठी चिंताओं के बीच दोनों असहमत चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव से भी संपर्क किया। यह चुनाव आयोग के भीतर असाधारण मतभेद को दर्शाता है और आयोग के कामकाज पर सवाल खड़े करता है।
TMC ने ज्ञानेश कुमार के महाभियोग की मांग की
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट सामने आने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के महाभियोग की मांग की।
TMC के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने X पर लिखा, ”पांच महीने पहले 60 से ज्यादा राज्यसभा सांसदों (जबकि 50 सांसदों की जरूरत होती है) ने राज्यसभा के सभापति के सामने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव पेश किया था। आज दो चुनाव आयुक्तों द्वारा CEC के कई फैसलों पर आपत्ति जताने की बड़ी खबर सामने आने के बाद अब समय आ गया है कि राज्यसभा में उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाए। लोकतंत्र को बचाने के लिए CEC पर महाभियोग चलाया जाए।”
राज्यसभा सभापति को लिखे पत्र में ओ’ब्रायन ने कहा कि राष्ट्रपति से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया जाए। उन्होंने इसके लिए ‘सिद्ध कदाचार’ को आधार बताया और कहा कि यह आरोप 15 मार्च 2026 के बाद उनके आचरण से जुड़े हैं।
अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस जांच से सीधे तौर पर यह संकेत मिलता है कि सभी चुनाव आयुक्त अपने अधिकारों के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं।
उन्होंने कहा, ”अगर किसी स्वतंत्र संस्था के सदस्यों को निष्पक्ष तरीके से काम करने की आजादी नहीं है या उनकी बात नहीं सुनी जाती तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर और खतरनाक परिस्थितियां हैं। सत्ता में बैठे लोगों की कठपुतली बनकर लोकतंत्र के साथ विश्वासघात करना गंभीर संवैधानिक अपराध है। यह लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश से कम नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वत: संज्ञान लेना चाहिए।”
CPM ने ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले ECI को बताया ‘तानाशाही’
CPM सांसद जॉन ब्रिटास ने चुनाव आयोग को ‘CEC ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाली एक व्यक्ति की तानाशाही’ बताया। उन्होंने चुनाव आयोग और लोकतंत्र को कमजोर किए जाने का आरोप लगाते हुए ज्ञानेश कुमार को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की।
उन्होंने कहा, ”संसद को तुरंत CEC को हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। हमने वास्तव में 24 अप्रैल 2026 को संवैधानिक प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ हटाने का नोटिस दिया था। इसके लिए ठोस आधार थे और करीब 70 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे जबकि निर्धारित संख्या 50 है। संविधान ने यह अधिकार ऐसे ही हालात के लिए दिया है जब संस्थागत कब्जे और व्यवस्था को कमजोर करने की स्थिति पैदा हो।”
ब्रिटास ने सुप्रीम कोर्ट से पूरे SIR को बिना देरी रद्द करने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि जब तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने रिकॉर्ड पर इस प्रक्रिया को अवैध और मतदाता सूची की विश्वसनीयता के लिए नुकसानदेह बताया है तो ‘न्यायिक चुप्पी मिलीभगत बन जाती है।’
उन्होंने कहा, ”ज्ञानेश कुमार जो कर रहे हैं, वह लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए खतरे की घंटी है। #RemoveTheCEC. #StrikeDownTheSIR. या फिर यह स्वीकार कर लें कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को पहले ही दफन किया जा चुका है।”
Form-6 में बदलाव पर चुनाव आयुक्तों ने जताई आपत्ति
Form-6 में जोड़ा गया यह नया सेक्शन अनिवार्य नहीं था लेकिन आवेदक इस सवाल का जवाब दिए बिना फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकते थे।