मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 के थोक में जमा किए जाने की शिकायतों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने एक व्यक्ति द्वारा फॉर्म-7 जमा करने की संख्या पर सीमा तय कर दी है। अब मतदाता सूची में संशोधन के दौरान दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि में कोई भी व्यक्ति अधिकतम 10 फॉर्म जमा कर सकेगा। यह सीमा ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से फॉर्म जमा करने पर लागू होगी।

वहीं, जब मतदाता सूची में संशोधन की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं चल रही होगी और सामान्य रूप से नाम जोड़ने या हटाने का काम जारी रहेगा, तब एक व्यक्ति हर महीने अधिकतम पांच फॉर्म-7 जमा कर सकेगा। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए।

फॉर्म-7 जमा करने की सीमा क्यों तय की गई?

चुनाव आयोग के मुताबिक, उसे फॉर्म-7 को बड़ी संख्या में जमा किए जाने के मामले सामने आने की जानकारी मिली थी। आयोग ने माना कि इस तरह से बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज कराने के कारण मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी हो रही थी। इससे चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के लिए भी चुनौतियां पैदा हो रही थीं।

आयोग ने कहा कि ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया में पहले से ही एक बार में 6 फॉर्म जमा करने की सीमा तय थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (EROs) के पास बड़ी संख्या में फॉर्म जमा करने को लेकर कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी। ऐसे मामलों में कितने फॉर्म स्वीकार किए जाएं, यह फैसला संबंधित अधिकारियों के विवेक पर निर्भर था।

इसी स्थिति को देखते हुए आयोग ने थोक में आपत्तियां दर्ज कराने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से फॉर्म-7 जमा करने की अधिकतम संख्या निर्धारित करने का फैसला किया है।

क्या होता है फॉर्म-7?

फॉर्म-7 मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने या पहले से दर्ज किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने का अनुरोध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसके जरिए कोई पात्र व्यक्ति यह मांग कर सकता है कि नियमों के तहत किसी नाम को मतदाता सूची से हटाया जाए या प्रस्तावित नाम को शामिल करने पर आपत्ति दर्ज की जाए।

पंजीकरण नियमों के अनुसार, विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से जुड़ी ऐसी आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया जाता है। इसे जमा करने वाला व्यक्ति उसी विधानसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, जिससे संबंधित मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है।

दावे और आपत्तियों की अवधि में क्या होगा नियम?

जब स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) जैसी प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का मसौदा जारी किया जाता है, तो आमतौर पर इसके बाद एक महीने की अवधि में दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जाती हैं। इस अवधि के दौरान एक व्यक्ति अधिकतम 10 फॉर्म-7 जमा कर सकेगा। दूसरी ओर, सामान्य दिनों में मतदाता सूची के लगातार अद्यतन की प्रक्रिया के दौरान हर व्यक्ति को महीने में अधिकतम पांच फॉर्म जमा करने की अनुमति होगी।

चुनाव आयोग का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा किए जाने और कथित तौर पर लक्षित तरीके से आपत्तियां दर्ज कराने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आयोग के नए निर्देशों का उद्देश्य इस प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना, मतदाताओं को होने वाली परेशानी कम करना और चुनावी अधिकारियों के कामकाज को आसान बनाना है।

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