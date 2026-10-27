चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर चल रहे विवाद के बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सोमवार को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी एफिडेविट दाखिल किया जिसमें आयोग ने यह कहा कि SIR पर सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। SIR पर एक महीने से जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने इस एफिडेविट में कहा कि हमने SIR के फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया है। आयोग ने कहा है कि नियमों के अनुसार इस पर बदलाव का अधिकार केंद्र के पास है।

आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इस हलफनामे के जरिए SIR और चुनावी कामकाज में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर को लेकर अपनी कार्यप्रणाली का बचाव किया है। आयोग का कहना है कि उसके महत्वपूर्ण फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और किसी आयुक्त की ओर से दर्ज की गई व्यक्तिगत टिप्पणी, सवाल या सुझाव को आयोग का आधिकारिक फैसला नहीं माना जा सकता। हालांकि, आयोग के दो सदस्यों की ओर से दर्ज की गई आपत्तियों और उनके समय को लेकर सवाल अब भी बने हुए हैं।

हलफनामे के बाद भी बने हुए हैं सवाल

सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में अहम सुनवाई करेगा। इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर दायर याचिका में आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली, फैसलों में सभी सदस्यों की भागीदारी और उन्हें समय पर जानकारी दिए जाने से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं। आयोग के हलफनामे में प्रक्रियागत नियमों और सुधार के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कई मामलों में संबंधित आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद फैसलों को लागू करने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी?

यहां समझिए पूरा मामला

इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में यह खुलासा हुआ था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने करीब 10 महीने के अंदर 14 बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर असहमति जताई थी। यह 14 आपत्तियां विभिन्न प्रशासनिक फैसलों, चुनावी सॉफ्टवेयर और मतदाता सूची से जुड़े मामलों को लेकर थी। इनमें कुछ ऐसे नोट्स भी थे, जिनमें दोनों आयुक्तों ने संबंधित फैसले लिए जाने या व्यवस्था लागू होने के बाद इसकी जानकारी मिलने की बात कही थी।

ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली और SIR की वैधता को दी गई चुनौती

इसके बाद सितंबर के आखिर में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली और देशव्यापी SIR की वैधता को चुनौती दी गई थी। उसी याचिका के जवाब में आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अपना हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में कहा गया है कि व्यक्तिगत टिप्पणियां और सुझाव परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। किसी निर्णय को आयोग का आधिकारिक फैसला तभी माना जाएगा, जब वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत सामूहिक रूप से लिया जाएगा।

आयोग के हलफनामे के बाद कुछ सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए जवाबों के बाद सवाल यह है कि आयोग ने किसी फैसले को लेने से पहले उसके बारे में सभी सदस्यों को जानकारी दी गई थी? या फिर उस फैसले से जुड़ी प्रक्रिया के पालन को लेकर सभी की राय ली गई थी?

फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर उठे सवाल

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 को लेकर भी आयोग के भीतर आपत्ति दर्ज की गई थी। मई में विवेक जोशी ने टिप्पणी की थी कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में संशोधन किए बिना कानूनी फॉर्म में बदलाव नहीं किया जा सकता। संधू ने भी इस राय का समर्थन किया था। इसके बावजूद जुलाई में फॉर्म-6 के ऑनलाइन संस्करण में एक घोषणा शामिल कर दी गई। संधू को इसकी जानकारी कथित तौर पर मीडिया रिपोर्ट के जरिए मिली। अगस्त में उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म में जोड़ी गई घोषणा को अनधिकृत और गैरकानूनी बताया।

आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि SIR के लिए जो घोषणा शामिल की गई थी, वह कानूनी फॉर्म-6 में संशोधन नहीं, बल्कि एक अलग दस्तावेज था। हालांकि आयोग ने यह भी स्वीकार किया कि ऑनलाइन पेज पर इसे जिस तरह प्रदर्शित किया गया, उससे ऐसा लग सकता था कि फॉर्म-6 में बदलाव किया गया है।

ECINet सॉफ्टवेयर पर भी उठे सवाल

चुनावी कामकाज के लिए इस्तेमाल होने वाले ECINet प्लेटफॉर्म को लेकर भी दोनों आयुक्तों ने चिंता जताई थी। यह विवाद इस सवाल से जुड़ा है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने की प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर की भूमिका क्या है और क्या उसका संचालन संबंधित कानूनों के अनुरूप हो रहा है।

इसको लेकर हलफनामे में आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची से संबंधित कानूनी अधिकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के पास रहता है। उनके आदेश के बिना मतदाता सूची में कोई प्रविष्टि जोड़ी, हटाई या बदली नहीं जा सकती। आयोग के मुताबिक, सॉफ्टवेयर का उद्देश्य अधिकारियों को अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करने में सहायता देना है।

आयोग ने सॉफ्टवेयर की कानूनी अनुपालना की समीक्षा के लिए आईआईटी मुंबई और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के विशेषज्ञों वाली समिति बनाने और नए आईटी मॉड्यूल की मंजूरी से पहले उनकी जांच कराने जैसे कदमों का भी उल्लेख किया है।

हालांकि, विवेक जोशी ने 29 मई को ही चुनावी डेटाबेस के बढ़ते केंद्रीकरण पर चिंता जताते हुए बाहरी विशेषज्ञों की समिति गठित करने का सुझाव दिया था। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की जरूरत बताई थी कि संबंधित कानूनी अधिकारियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पास डेटाबेस में बदलाव करने का अधिकार न हो। संधू ने भी जुलाई में इस प्रस्ताव का समर्थन किया था।

सॉफ्टवेयर की वजह से गोवा में कटे वोटरों के नाम?

गोवा से सामने आया कथित तौर पर वोटरों के नाम कटने का मामला चुनावी सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। हलफनामे में 97 मतदाताओं का उल्लेख है, जिनके नाम अंतिम मतदाता सूची से बाहर रह गए थे। इनमें से 88 मतदाताओं ने कथित तौर पर बाद में फॉर्म-6 के जरिए आवेदन किया। हालांकि, विवाद केवल यह नहीं है कि बाद में कितने लोगों ने दोबारा आवेदन किया। सवाल यह है कि फरवरी में सॉफ्टवेयर ने गोवा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के फैसलों को लागू करने में बाधा क्यों डाली थी।

पश्चिम बंगाल में अपील दाखिल करने की प्रक्रिया पर सवाल

पश्चिम बंगाल से जुड़े मामले में भी आयोग के हलफनामे और आयुक्तों के पहले दर्ज किए गए नोट्स के बीच सवाल उठते हैं। हलफनामे के अनुसार, मतदाता सूची में नाम बहाल करने के आदेशों के खिलाफ अपील राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय के अधिकारियों ने दाखिल की थीं। आयोग का कहना है कि संबंधित अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अपील करने का अधिकार था। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि ये मामले आयोग के सामने नहीं लाए गए थे।

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पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के SIR से प्रभावित लोगों की अपीलों पर सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों ने चुनाव आयोग की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) जरूरी होने के कारण वे अपीलों पर अंतिम फैसला जारी नहीं कर पा रहे हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…