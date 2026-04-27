पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं, अब दूसरे चरण के चुनाव 29 अप्रैल को होने जा रहे हैं। इस लेकर पहली बार वोट डालने की तैयारी कर रही एक युवती ने कहा, जब हमें कोई समस्या होती है तो हम दीदी के पास जाते हैं। अब अगर भाजपा सत्ता में आ जाती है तो क्या हम मदद के लिए दिल्ली जाएंगे?

यह बातचीत दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर इलाके में हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित ममता बनर्जी के दो कमरों वाले घर से बेहद करीब हो रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ममता बनर्जी यहीं रहती हैं। पिछले एक माह से चले आ रहे लंबे चुनाव प्रचार और पिछले कुछ हफ्तों की जोरदार गहमागहमी के बाद राज्य में चुनाव प्रचार सोमवार को समाप्त हो जाएंगे।

कोलकाता में भवानीपुर एक छोटा-सा शहरी इलाका है, जिसने साल 2011 के उपचुनाव में ममता बनर्जी को विधानसभा भेजा और इसी के साथ वाम दल का 34 वर्षों की सत्ता खत्म की और फिर पांच साल बाद भी उन्हें यहीं से चुना गया। 2021 में जब ममता बनर्जी अपने पूर्व सहयोगी और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें नंदीग्राम में हार गई थीं तब भी भवानीपुर विधानसभा में उन्हें उपचुनाव में जीत दिलाई और विधानसभा भेजा

भवानीपुर राज्य के एक और विधानसभा सीट से कहीं अधिक अहम है। एल्गिन रोड पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर है, इसी के पास ज्योति बसु मुख्यमंत्री बनने से पहले रहते थे। एक और बड़ी से बिल्डिंग के पास कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय का भी निवास स्थान था। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुश्तैनी घर भी यहीं हैं। साथ ही फिल्म स्टार उत्तम कुमार का भी घर यहीं है। इसके अलावा प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर भी यहीं है। इससे साफ है कि भवानीपुर एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जिसने राज्य की सोच और इतिहास को प्रभावित किया है।

मुख्यमंत्री के कई पड़ोसी आज भी उस अंदाज को याद करते हैं, जब दीदी बारिश के दौरान पानी से लबालब सड़कों से गुजरते हुए मदद के लिए आगे आ जाती थी या फिर उस वाकये को जब वह पड़ोस की एक महिला के बेटे के शव के पास पूरी रात बैठी रही थीं।

लेकिन, थोड़ी दूर महिलाओं का एक ग्रुप कहता है, “4 मई को क्या होगा, यह तो भगवान ही जाने।” फिर एक महिला फुसफुसाते हुए कहती है कि हमें बदलाव चाहिए और इसका कारण सभी को पता है। ठीक उसी समय एक बूढ़ी महिला तेजी से कहती है कि इस बार तो वह बाहर होने वाली है।

पश्चिम बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी के बारे में हैं, और उनके समर्थकों और विरोधियों दोनों के लिए यही मुख्य मुद्दा है। चुनाव किस ओर जा रहा है, इसे समझने के लिए द इंडियन एक्सप्रेस ने कोलकाता और दक्षिण 24 परगना की कैनिंग पुरबा और कैनिंग पश्चिम विधानसभा सीटों के गांवों में महिलाओं से बात की। दक्षिण 24 परगना टीएमसी का गढ़ है और इस बार महिला वोट ममता बनर्जी के लिए ज्यादा अहम है। दीदी का एम+एम यानी महिला और मुस्लिम वोट बैंक पहले भी उन्हें जीत दिलाता रहा है और इस बार भी मुस्लिम वोट मजबूती से उनके साथ खड़ा दिख रहा है।