भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर, 2025 को एक बेटे को उसके वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के घर से निकलने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला मिस्टर मिश्रा और उनकी पत्नी से जुड़े एक मामले में सुनाया, जिन्हें उनके बड़े बेटे ने उनके पैतृक घर से लौटने पर मुंबई स्थित घर में घुसने से रोक दिया था। सीनियर सिटिजन एक्ट के नियम स्पष्ट बताते हैं कि यह कानून बुजुर्ग लोगों की जरूरतों और सुरक्षा को पूरा करने के लिए बनाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन एक्ट, 2007, एक वेलफेयर कानून के तौर पर, इसके फायदेमंद मकसद को आगे बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर समझा जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्होंने कई मौकों पर देखा है कि ट्रिब्यूनल के पास तब यह अधिकार है कि वह किसी बच्चे या रिश्तेदार को सीनियर सिटिजन की प्रॉपर्टी से निकालने का आदेश दे सकता है, जब सीनियर सिटिजन का गुजारा करने और ख्याल रखने की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है।

पिता और बेटे के बीच झगड़े की वजह?

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 80 साल के सीनियर सिटिजन मिस्टर मिश्रा ने दायर किया था। उनकी पत्नी 78 साल की हैं। दंपति के तीन बच्चे हैं, जो सभी नौकरी करते हैं। यह झगड़ा उनके सबसे बड़े बेटे से हुआ, जो एक व्यापारी है। मिस्टर मिश्रा ने मुंबई, महाराष्ट्र में दो प्रॉपर्टी खरीदी थीं—एक यादव नगर में और दूसरी बंगाली चॉल, साकी नाका में। लेकिन, जब वह अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश (UP) चले गए, तो उन्होंने इन प्रॉपर्टी की देखभाल अपने बच्चों को सौंप दी।

बड़े बेटे ने इन प्रॉपर्टी की देखभाल की। हालांकि, कुछ समय बाद जब दंपति UP से अपनी प्रॉपर्टी में रहने के इरादे से लौटे, तो उनके बड़े बेटे ने उन्हें दोनों प्रॉपर्टी में जाने से मना कर दिया। इस झगड़े की वजह से आखिरकार मुकदमेबाजी शुरू हुई। 12 जुलाई, 2023 को, मिस्टर मिश्रा और उनकी पत्नी ने सीनियर सिटिजन्स ट्रिब्यूनल में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन्स एक्ट के सेक्शन 22, 23, और 24 के तहत एक एप्लीकेशन दी, जिसमें मेंटेनेंस और उन प्रॉपर्टी में रहने वालों को निकालने की मांग की गई।

रिपोर्ट के अनुसार 5 जून, 2024 को, ट्रिब्यूनल ने एप्लीकेशन को मंजूरी दे दी और रेस्पोंडेंट (सबसे बड़ा बेटा, रहने वाला) को दोनों जगहों का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया। इसके अलावा, उसने सबसे बड़े बेटे को अपने बुजुर्ग माता-पिता को हर महीने 3,000 रुपये का मेंटेनेंस देने का निर्देश दिया।

सीनियर सिटिजन ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ, सबसे बड़े बेटे ने सीनियर सिटिजन अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की, जिसने 11 सितंबर, 2024 को अपील खारिज कर दी। इसके बाद सबसे बड़े बेटे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन (रिट पिटीशन नंबर 14585 ऑफ 2024) दायर करके घर खाली करने के आदेशों को रद्द करने की रिक्वेस्ट की।

25 अप्रैल, 2025 को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए पिटीशन को मंजूरी दे दी कि सीनियर सिटिजन ट्रिब्यूनल के पास किसी सीनियर सिटिजन के खिलाफ प्रॉपर्टी खाली कराने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश से नाराज होकर मिस्टर मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला?

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने यह फैसला 12 सितंबर, 2025 को दिया। HC ने माना कि बड़ा बेटा भी सीनियर सिटिजन है, लेकिन रिकॉर्ड से पता चलता है कि जब केस फाइल किया गया था तब वह 59 साल का था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट अपील स्वीकार करते हुए यह मानकर आगे बढ़ा है कि रेस्पोंडेंट (बड़ा बेटा) भी एक्ट के सेक्शन 2(h) के अनुसार सीनियर सिटिजन है, क्योंकि उसकी जन्मतिथि 4 जुलाई, 1964 है। इस प्रकार, हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल अपील करने वाले की शिकायत को स्वीकार नहीं कर सकता था क्योंकि यह किसी दूसरे सीनियर सिटिजन के खिलाफ की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: “हमारे हिसाब से यह गलत है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि अपील करने वाले ने 12.07.2023 को ट्रिब्यूनल के सामने एक एप्लीकेशन दी थी और उस समय रेस्पोंडेंट की उम्र 59 साल थी। विचार के लिए सही तारीख ट्रिब्यूनल के सामने एप्लीकेशन फाइल करने की तारीख होगी।” सीनियर सिटिजन एक्ट एक फायदेमंद एक्ट है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीनियर सिटिजन एक्ट का फ्रेमवर्क साफ तौर पर बताता है कि यह कानून बुजुर्गों की देखभाल और सुरक्षा के लिए उनकी मुश्किलों को दूर करने के लिए बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा: “एक वेलफेयर कानून होने के नाते, इसके प्रोविजन को उदारता से समझा जाना चाहिए ताकि इसका फायदेमंद मकसद आगे बढ़ सके।”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई मौकों पर उन्होंने देखा है कि ट्रिब्यूनल के पास यह अधिकार है कि वह किसी सीनियर सिटिजन की प्रॉपर्टी से किसी बच्चे या रिश्तेदार को निकालने का आदेश दे सकता है, जब सीनियर सिटिजन का गुजारा करने की जिम्मेदारी का उल्लंघन होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: “मौजूदा मामले में, फाइनेंशियली स्टेबल होने के बावजूद, रेस्पोंडेंट ने अपील करने वाले को अपनी प्रॉपर्टी में रहने की इजाजत न देकर अपनी कानूनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया है, जिससे एक्ट का मकसद ही बेकार हो गया है। हाई कोर्ट ने पूरी तरह से गलत आधार पर रिट पिटीशन को मंजूरी देकर गलती की।”

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिस्टर मिश्रा (सीनियर सिटिजन पिता) की अपील मंजूर की जाती है और बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया जाता है। कोर्ट की जजमेंट कहा गया कि रेस्पोंडेंट (बड़े बेटे) के वकील ने खाली करने के लिए समय मांगा है। रिक्वेस्ट पर विचार करते हुए, हम रेस्पोंडेंट को दो हफ्ते का समय देते हैं कि वह एक अंडरटेकिंग दे कि वह 30 नवंबर, 2025 को या उससे पहले जगह खाली कर देगा, और इस बीच, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर लागू नहीं होगा।

अगर अंडरटेकिंग दिए गए समय के अंदर फाइल नहीं की जाती है, तो अपील करने वाले (मिस्टर मिश्रा) के लिए ऑर्डर को तुरंत एग्जीक्यूट करवाना खुला होगा, और इंटरिम प्रोटेक्शन अपने आप तुरंत वापस ले लिया जाएगा।