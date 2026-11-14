अमेरिकी मौसम एजेंसी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने गुरुवार को बताया कि 2027 की पहली तिमाही के दौरान अल नीनो मजबूत से बहुत मजबूत स्थिति में बना रहेगा। इस संस्था ने आगे कहा कि मौजूदा अल नीनो घटना और तेज हो रही है और यह 1950 के बाद की सबसे शक्तिशाली घटना बन जाएगी।

यह भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान से जुड़े सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। अल नीनो एक प्राकृतिक घटना है, जो भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र के गर्म होने से जुड़ी है। अल नीनो बारिश के पैटर्न को बदल देता है, तापमान बढ़ा देता है, जंगलों में आग लगने की घटनाओं को बढ़ाता है और दुनिया भर में बाढ़ या सूखे जैसी चरम मौसमी स्थितियां पैदा करता है।

यह अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की तीन अवस्थाओं में से एक है। इसकी बाकी दो अवस्थाएं ईएनएसओ न्यूट्रल और ला नीना हैं। ईएनएसओ की स्थिति का पता समुद्र की सतह के तापमान में होने वाले बदलाव से लगाया जाता है। इसके लिए रिलेटिव ओशन नीनो इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र के तापमान को मापता है।

नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, “अक्टूबर-दिसंबर और नवंबर-जनवरी की अवधि के दौरान, 1950 के बाद के सभी अल नीनो रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने वाली एक ऐतिहासिक घटना (तापमान में +2.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की वृद्धि) होने की संभावना अब लगभग 60% है।”

अक्टूबर से भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। 1950 के दशक में डेटा इकट्ठा करना शुरू होने के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने इस साल अक्टूबर में ही चेतावनी दी थी कि तापमान का स्तर बहुत अधिक (असामान्य रूप से ऊंचा) जा सकता है, जिसकी अब पुष्टि हो गई है।

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वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि साल के अंत तक प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ सकता है, जिसके कारण अल नीनो और विकराल रूप ले सकता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 21 अक्टूबर को चेतावनी दी कि अल नीनो का असर 2027 में भी देखने को मिल सकता है। इस साल भी अल-नीनो का प्रभाव देखने को मिला, जिसके कारण मानसून प्रभावित हुआ तथा एक साथ बाढ़ और सूखे दोनों की स्थितियां बनी। इन परिस्थितियों के कारण वैश्विक स्तर पर खाने की चीज़ों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…