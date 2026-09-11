धरती का तापमान एक बार फिर उस स्तर तक पहुंच गया है जिसे लेकर वैज्ञानिक लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं। अगस्त 2026 में दुनिया का औसत सतही तापमान औद्योगिक युग से पहले के स्तर यानी 1850-1900 के औसत से 1.65°C ज्यादा रहा। यह नवंबर 2025 के बाद पहला महीना है जब वैश्विक तापमान इस महीने के स्तर पर 1.5°C से ऊपर गया।

यही नहीं, अगस्त 2026 अब तक के रिकॉर्ड में सबसे गर्म अगस्त रहा और सभी महीनों को मिलाकर भी यह जुलाई 2023 के साथ सबसे गर्म महीना रहा। Copernicus के ERA5 आंकड़ों के मुताबिक अगस्त का वैश्विक औसत सतही तापमान 16.96°C रहा। लेकिन इस बार चिंता सिर्फ तापमान के रिकॉर्ड की नहीं है। प्रशांत महासागर में तेजी से मजबूत हो रहा अल नीनो (El nino) आने वाले महीनों में दुनिया के मौसम की तस्वीर को और बदल सकता है।

सबसे बड़ी चिंता अल नीनो को लेकर क्यों है?

बता दें कि अल नीनो कोई सिर्फ समुद्र का तापमान बढ़ने की घटना नहीं है। भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में समुद्र का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म होने पर वायुमंडलीय परिसंचरण में बदलाव आता है यानी प्रशांत महासागर के तापमान में बदलाव से हवा के बड़े पैमाने पर चलने के तरीके में बदलाव आता है जिसका असर दुनिया के कई हिस्सों के मौसम पर पड़ सकता है। इसका असर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में तापमान और बारिश के पैटर्न पर पड़ सकता है।

इस समय प्रशांत महासागर में अल नीनो अच्छी तरह स्थापित हो चुका है और इसके और मजबूत होने का अनुमान है।

– WMO के मुताबिक अल नीनो के फरवरी 2027 तक बने रहने की करीब 100 फीसदी संभावना है।

– आने वाले महीनों में इसके बहुत मजबूत अल नीनो में बदलने का अनुमान है।

– इसका चरम साल के आखिर के आसपास आ सकता है।

– मजबूत अल नीनो दुनिया के कई हिस्सों में सामान्य तापमान और बारिश के पैटर्न को बदल सकता है।

– इससे कुछ इलाकों में सूखे का खतरा बढ़ सकता है जबकि दूसरे क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बन सकती है।

– लेकिन किसी एक देश या इलाके में इसका असर कितना होगा, यह सिर्फ अल नीनो की ताकत से तय नहीं होता। स्थानीय समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण होती हैं।

इस बार अल नीनो और चिंता क्यों बढ़ा रहा है?

इसकी एक बड़ी वजह यह है कि समुद्र पहले से ही असाधारण रूप से गर्म है। अगस्त में 60° दक्षिण से 60° उत्तर के बीच के समुद्रों का औसत सतही तापमान 21.07°C रहा। यह अगस्त के लिए अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। 19 जून से इस क्षेत्र का रोजाना औसत समुद्री तापमान हर दिन रिकॉर्ड स्तर पर रहा है।

प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी उष्णकटिबधीय हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान खासतौर पर ज्यादा रहा। यही वह क्षेत्र है जहां अल नीनो की स्थिति को समझने के लिए वैज्ञानिक बारीकी से निगरानी करते हैं।

Copernicus के मुताबिक इन परिस्थितियों में अल नीनो के आने वाले महीनों में बहुत मजबूत घटना बनने की आशंका है और इसका असर 2027 तक जा सकता है।

क्या अल नीनो दुनिया को और गर्म करेगा?

यहां एक जरूरी अंतर समझना होगा। दुनिया का लंबे समय से बढ़ता तापमान मुख्य रूप से इंसानी गतिविधियों से पैदा होने वाली ग्रीनहाउस गैसों के कारण बढ़ रहा है। अल नीनो इस पहले से गर्म हो रही दुनिया के ऊपर अतिरिक्त गर्मी का असर डाल सकता है। यही वजह है कि 2026 के बचे हुए महीनों और 2027 को लेकर वैज्ञानिकों की नजर अल नीनो पर है।

Copernicus के मुताबिक जनवरी से अगस्त 2026 तक 2026 दुनिया का दूसरा सबसे गर्म साल रहा है। लेकिन अगर साल के आखिरी चार महीने 2023 की तरह गर्म रहे तो 2026 का सालाना औसत तापमान 2024 के रिकॉर्ड के करीब पहुंच सकता है।

अमेरिकी क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर ने भी सितंबर 2026 में कहा है कि 2026-27 की सर्दियों में बहुत मजबूत अल नीनो की संभावना 90 फीसदी से ज्यादा है और अक्टूबर-दिसंबर 2026 के दौरान इसके ऐतिहासिक रूप से मजबूत घटना बनने की 75 फीसदी संभावना है।

यूरोप ने इस गर्मी में देखी अल नीनो से अलग बड़ी तस्वीर

अगस्त का रिकॉर्ड सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। 2026 की गर्मी में यूरोप के बड़े हिस्से ने लंबे समय तक गर्मी और सूखे का सामना किया।

पश्चिमी यूरोप में जून से अगस्त तक का औसत तापमान रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा रहा। इसके साथ कई इलाकों में मिट्टी में नमी बेहद कम रही, जंगलों में आग लगी और नदियों का जलस्तर गिर गया।

राइन, डेन्यूब, सीन, रोन और दूसरी नदियों के कई हिस्सों में पानी का बहाव सामान्य से काफी नीचे चला गया। यह बताता है कि गर्मी का असर केवल तापमान तक सीमित नहीं है। गर्मी, सूखा, पानी की कमी, जंगल की आग और कृषि पर दबाव एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी सूखे का असर

अगस्त में दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको, कनाडा के कुछ हिस्से, उत्तरी अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, साइबेरिया, मध्य एशिया, चीन, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हुई।

वहीं भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से, पूर्वी अमेरिका और कनाडा, चिली, दक्षिण-पूर्वी ब्राजील और पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। यानी दुनिया भर में मौसम एक जैसा नहीं रहा। El Niño का असर भी हर जगह एक जैसा नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि जहां अल नीनो है वहां हर हाल में सूखा पड़ेगा या हर जगह तापमान रिकॉर्ड तोड़ेगा।

समुद्र गर्म हुआ तो खतरा सिर्फ समुद्र तक नहीं रहेगा

समुद्र की गर्मी का असर समुद्री पारिस्थितिकी से लेकर वायुमंडलीय परिस्थितियों तक जा सकता है। अगस्त में यूरोप के आसपास अटलांटिक तट और पश्चिमी भूमध्यसागर में भी समुद्र का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर रहा और कई जगह मजबूत से गंभीर मरीन हीटवेव की स्थिति बनी।

प्रशांत महासागर में लगातार बढ़ता तापमान इसलिए खास महत्व रखता है क्योंकि यही El Niño की ताकत बढ़ाने वाली मुख्य परिस्थितियों में से एक है।

बर्फ भी दे रही चेतावनी

अगस्त में आर्कटिक समुद्री बर्फ का विस्तार महीने के लिए रिकॉर्ड में 12वां सबसे कम रहा। महीने के अंत तक यह उस समय के लिए 13वां सबसे कम स्तर था। अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ अगस्त के लिए चौथे सबसे कम स्तर पर रही।

इसका मतलब यह है कि 2026 की जलवायु तस्वीर सिर्फ गर्मी और बारिश के रिकॉर्ड से नहीं बन रही। समुद्र, बर्फ, बारिश और तापमान- चारों में असामान्य बदलाव एक साथ दिखाई दे रहे हैं।

2026-27 में क्या बदल सकता है?

अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि दुनिया के हर हिस्से में अगली सर्दी या गर्मी कैसी होगी। लेकिन मौजूदा संकेत बताते हैं कि आने वाले महीनों में मौसम सामान्य से ज्यादा अस्थिर रह सकता है।

सबसे अहम बात यह है कि अल नीनो मजबूत होने की दिशा में है और 2027 की शुरुआत तक इसके बने रहने का अनुमान है। इससे दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में गर्मी, सूखा, भारी बारिश और दूसरे चरम मौसम की घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर मौसम की घटना को सीधे अल नीनो से जोड़ दिया जाए। जलवायु परिवर्तन और स्थानीय मौसम प्रणालियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

अगस्त का 1.65°C का आंकड़ा इसलिए बड़ा संकेत है कि दुनिया पहले से ही असामान्य रूप से गर्म हो चुकी है। ऐसे समय में अगर एक मजबूत अल नीनो भी सक्रिय हो तो 2026 के बाकी महीने और 2027 की शुरुआत दुनियाभर के मौसम के लिए बेहद महत्वपूर्ण दौर साबित हो सकते हैं।