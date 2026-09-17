एशिया में खराब मौसम और युद्ध के दोहरे असर से खाद्य सुरक्षा पर दबाव बढ़ने की आशंका है। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर खाद्य कीमतें और उपलब्धता का संकट गहराता है और सरकारें इससे निपटने में प्रभावी नहीं दिखतीं तो भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे संवेदनशील देशों में सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता का जोखिम बढ़ सकता है।

समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंसल्टेंसी Verisk Maplecroft ने गुरुवार को जारी अपनी रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा और नागरिक अशांति के जोखिम के बीच संबंध को रेखांकित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, जिन देशों में खाद्य सुरक्षा का जोखिम ज्यादा है, उनमें से आधे से अधिक देश नागरिक अशांति के लिहाज से भी हाई या वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं।

युद्ध और मौसम ने बढ़ाई मुश्किल

एशिया के कृषि क्षेत्र पर पहले से ही युद्ध का असर पड़ रहा है। ईरान में जारी युद्ध के कारण ईंधन और उर्वरक की सप्लाई प्रभावित हुई है। खेती के लिए दोनों ही अहम इनपुट हैं। इसके साथ ही मजबूत अल नीनो (El nino) से जुड़े मौसम के चरम हालात भी फसलों के लिए खतरा बढ़ा रहे हैं।

इन दोनों संकटों के चलते खाद्य महंगाई बढ़ रही है। Verisk Maplecroft के मुताबिक, खाद्य कीमतों में तेज बढ़ोतरी ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक अशांति को बढ़ाने वाले कारकों में से एक रही है।

भारत में कमजोर पड़ा मानसून

भारत में चावल की खेती के लिए मानसून बेहद अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल देश में मानसूनी बारिश सामान्य से करीब 15 फीसदी कम चल रही है। भारत दुनिया के प्रमुख चावल निर्यातकों में शामिल है। इसलिए बारिश में कमी का असर घरेलू बाजार के साथ-साथ क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति पर भी पड़ सकता है।

पाम ऑयल उत्पादन प्रभावित

दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक इंडोनेशिया में बड़े पैमाने पर जंगलों में आग की घटनाएं सामने आई हैं। इन आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है और इसका असर पाम ऑयल की फसल और हार्वेस्ट पर पड़ रहा है।

पाम ऑयल का इस्तेमाल खाने के तेल के अलावा कई दूसरे उत्पादों में भी होता है। ऐसे में उत्पादन प्रभावित होने से कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।

थाईलैंड में चीनी उत्पादन पर असर

थाईलैंड में भी मौसम और बढ़ती लागत ने कृषि क्षेत्र की मुश्किलें बढ़ाई हैं। देश में चीनी की फसल में गिरावट की आशंका जताई गई है।

इसके अलावा थाईलैंड ऊर्जा और उर्वरकों के आयात पर काफी निर्भर है। कर्ज में दबे किसानों पर अगली बुवाई के सीजन से पहले अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है।

किन देशों में ज्यादा खतरा?

Verisk Maplecroft के Food Security Index और Civil Unrest Index के आंकड़ों के मुताबिक, भारत, बांग्लादेश, फिलीपींस और इंडोनेशिया उन देशों में शामिल हैं जहां खाद्य सुरक्षा और नागरिक अशांति दोनों का जोखिम ज्यादा है। इन देशों में हाल के हफ्तों में विरोध-प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर खाद्य पदार्थों की कीमत और उपलब्धता से जुड़ा दबाव और बढ़ता है और सरकारों की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं मानी जाती, तो इन देशों में सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता का जोखिम बढ़ सकता है।

अफगानिस्तान और म्यांमार के लिए मानवीय संकट का खतरा

संघर्ष से जूझ रहे अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे देशों में खाद्य आपूर्ति को लगने वाला बड़ा झटका स्थिति को और गंभीर बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, यहां खाद्य संकट मानवीय तबाही के खतरे को बढ़ा सकता है।

जमीन पर दिखाई दे रहा संकट का असर

Verisk Maplecroft के मुताबिक, संकट का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। एशिया के कई प्रमुख कृषि क्षेत्रों में बुवाई और खाद डालने से जुड़े फैसले उस समय लिए गए जब युद्ध और सप्लाई बाधित होने का असर सबसे ज्यादा था।

इसका मतलब है कि अगर आने वाले महीनों में भू-राजनीतिक स्थिति में सुधार भी होता है तब भी कुछ कृषि नुकसान को तुरंत पलटना मुश्किल हो सकता है। यानी एशिया के सामने खाद्य सुरक्षा की चुनौती सिर्फ मौसम की नहीं है। युद्ध, ईंधन-उर्वरक की सप्लाई, महंगाई और कमजोर फसल- इन सभी का असर एक साथ पड़ रहा है।

अल नीनो के और मजबूत होने का खतरा, अगस्त में धरती फिर 1.5°C से ज्यादा गर्म

धरती का तापमान एक बार फिर उस स्तर तक पहुंच गया है जिसे लेकर वैज्ञानिक लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं। अगस्त 2026 में दुनिया का औसत सतही तापमान औद्योगिक युग से पहले के स्तर यानी 1850-1900 के औसत से 1.65°C ज्यादा रहा। यह नवंबर 2025 के बाद पहला महीना है जब वैश्विक तापमान इस महीने के स्तर पर 1.5°C से ऊपर गया।