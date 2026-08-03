महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन के अंदर मतभेद का संकेत देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उन दो शिवसेना नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने छत्रपति संभाजीनगर में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके माता-पिता से मुलाकात की थी।

राज्य के राजस्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने रविवार को कहा, “एकनाथ शिंदे को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।”

शिरसाट और बच्चू कडू ने दीपके और उसके परिवार से की थी मुलाकात

दोनों नेताओं, संजय शिरसाट और बच्चू कडू ने पिछले हफ्ते छत्रपति संभाजीनगर में दीपके और उनके माता-पिता से उनके आवास पर मुलाकात की। शिरसाट छत्रपति संभाजीनगर के जिला संरक्षक मंत्री हैं, जबकि कडू एमएलसी हैं। बावनकुले ने कहा कि हालांकि यह उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन एकनाथ शिंदे को यह तय करना चाहिए कि उनके पार्टी नेताओं को कैसा व्यवहार करना चाहिए। बावनकुले ने कहा, “सत्ताधारी महायुति गठबंधन के भीतर काम करते हुए ऐसा आचरण उचित नहीं है।”

बीजेपी नेता ने की आलोचना

इसी तरह, एक और बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि दो शिवसेना नेताओं की दीपके के साथ मुलाकात से गलत संदेश गया है। उन्होंने कहा, “विपक्षी पार्टियों का व्यवहार तो समझ में आता है, लेकिन जब संजय शिरसाट और बच्चू कडू अभिजीत दीपके से उनके घर पर मिलते हैं, तो इससे गलत संदेश जाता है। सत्ताधारी गठबंधन की पार्टी के नेताओं का ऐसे आंदोलन के नेता से मिलना गलत है, जिसने सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की थी।”

उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चू कडू ने पब्लिसिटी पाने के लिए दीपके से मुलाकात की थी। इस बात पर जोर देते हुए कि शिरसाट और कडू के कामों से महायुति गठबंधन में शिवसेना और बीजेपी के बीच दरार बढ़ सकती है, उन्होंने मांग की कि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उन्हें फटकार लगानी चाहिए। उन्होंने कहा, “पार्टी नेतृत्व को उन दोनों को फटकार लगानी चाहिए।”

26 जुलाई को शिरसाट ने अभिजीत दीपके के माता-पिता से मुलाकात की। शिरसाट ने वादा किया था कि उनके बेटे को सरकारी सुरक्षा मिलेगी। शिवसेना नेता ने कहा था, “मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करूंगा कि उन्हें सरकारी सुरक्षा दी जाए ताकि उनकी जान को कोई खतरा न हो।”

सबसे पहले मिले थे शिरसाट

महायुति सरकार के नेताओं में शिरसाट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दीपके के माता-पिता से बात की। बाद में 30 जुलाई को दिल्ली से लौटने के बाद कडू ने दीपके से मुलाकात की।

परिवार से मिलने के बाद शिरसाट ने कहा, “दीपके परिवार के साथ हमारे पारिवारिक संबंध हैं। विरोध प्रदर्शनों के दौरान मैं इसलिए नहीं गया ताकि मामले को राजनीतिक रंग न दिया जाए। अब मैं अभिजीत का हाल-चाल जानने आया हूं और सरकार उनकी उचित देखभाल करेगी।”

क्या मैं पाकिस्तान से आया हूं- बच्चू कडू

दीपके से मुलाकात के बाद कडू ने खुलकर बात की। कडू ने पत्रकारों से कहा, “क्या मैं पाकिस्तान से आया हूं? क्या सत्ताधारी पार्टी का कोई व्यक्ति मिलने नहीं आ सकता? अभिजीत दीपके एक आंदोलनकारी हैं और मैं खुद भी एक आंदोलनकारी हूं। अगर दीपके किसानों की ओर से आंदोलन करने जा रहे हैं, तो सरकार को आईना दिखाना गलत नहीं है। मीडिया ने आंदोलनकारियों को अपराधी करार दिया है।”

कडू ने आगे कहा, “संघर्ष करने वालों के साथ खड़ा होना जरूरी है। मैं अभिजीत दीपके को बधाई देने आया था और वे बधाई के पात्र हैं। सरकार, पार्टी और राजनीतिक संबद्धताएं अलग-अलग बातें हैं। मैं उनसे यहां एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक कार्यकर्ता के रूप में मिला हूं।”

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सूरत के एक RTI कार्यकर्ता ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के पिता भगवानराव दीपके की वित्तीय स्थिति की जांच की मांग की है। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि अगर उन्हें 60000-65000 रुपये तक का वेतन मिलता था, तो वे अभिजीत दीपके की अमेरिका में पढ़ाई का खर्च कैसे उठा रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…