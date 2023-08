‘एक चौकीदार, दूसरा दुकानदार…’, असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और राहुल गांधी पर साधा निशाना

Asaduddin Owaisi: ओवैसी ने पूछा कि प्रधानमंत्री ने अभी तक सामूहिक बलात्कार पीड़िता बिलकिस बानो को न्याय क्यों नहीं दिलाया।

न्यूज डेस्क Edited by Vivek Awasthi Written by

AIMIM Chief Asaduddin Owaisi: AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। (फाइल फोटो)

