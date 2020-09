संसद के उच्च सदन यानी कि Rajya Sabha के उपसभापति एम वैंकेया नायडू ने सोमवार को आठ सदस्यों को हफ्ते भर के लिए निलंबित कर दिया। उनके मुताबिक, “उपसभापति के साथ खराब व्यवहार को लेकर इन पर यह ऐक्शन लिया गया है, जिनमें डेरेक ओ ब्रायन, संजय सिंह, राजू सतव, केके रगेश, रिपुण बोरा, डोला सेना, सैयद नजीर हुसैन और एलामरन करीम शामिल हैं।”

Rajya Sabha adjourned till 10 am, following ruckus by Opposition MPs https://t.co/nSJHf9eBjf pic.twitter.com/gU8WmsH3OK

— ANI (@ANI) September 21, 2020