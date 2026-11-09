दिवाली को ‘खुशियों की ईद’ कहे जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया तो वहीं कांग्रेस के अन्य नेता खड़के के बचाव में उतर आए हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा है कि उनका (खड़गे) बयान उनकी सेक्युलर सोच को जाहिर करता है।

राशिद अल्वी ने कहा है कि ईद को अक्सर ऐसे उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर बात खुशी की होती है। राशिद अल्वी ने कहा कि क्या हम नहीं बोलते कि तुम तो ईद का चांद हो गए हो तो उसका मतलब साफ होता है कि खुशी जाहिर की जाती है।

‘ईद से ‘AQI’ नहीं बढ़ता’

राशिद अल्वी ने आगे कहा कि ईद का मतलब खुशी है, अगर खड़गे जी ने ऐसा बयान दिया है तो यह ऐसी भावना है जो सिर्फ एक सेक्युलर इंसान ही जाहिर कर सकता है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम BJP या कम्युनल सोच वाले लोगों से ऐसी भावनाओं की उम्मीद बिल्कुल नहीं करते। इसके अलावा ईद और दिवाली में एक फर्क है, जबकि दोनों खुशी के त्योहार हैं, ईद से AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) नहीं बढ़ता है।

राशिद अल्वी ने लगाया वोटबैंक की राजनीतिक का आरोप

राशिद अल्वी ने दिवाली के अगले दिन दिल्ली-एनसीआर में बढ़े AQI को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वोट बैंक की राजनीति की खातिर दिल्लीवालों को गैस चैंबर में धकेल दिया है। राशिद अल्वी ने दिल्ली में बढ़े AQI के लिए पटाखों को जिम्मेदार ठहराया और कहा, “उनकी पावर और वोट की भूख ऐसी है कि उन्होंने पटाखों के लिए दो दिन का टाइम दिया जिसका नतीजा यह हुआ है कि जिसे जितने पटाखे फोड़ने थे उतने फोड़ लिए।

‘पटाखे फोड़ने की इजाजत देने वाला मेरा दुश्मन’

राशिद ने अल्वी ने कहा कि जाहिर तौर पर दिल्ली की हवा तो खराब होनी ही थी। राशिद अल्वी ने कहा कि राजधानी की हवा अब इतनी खराब हो चुकी है कि कि दिल्ली में बाहर कदम रखने वाला कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। राशिद अल्वी ने सुप्रीम कोर्ट के टाइम स्लॉट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टाइम लिमिट तय करना असल में ठीक है, भले ही लोग अक्सर इसका पालन न करें। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जो कोई भी पटाखे फोड़ने की इजाजत देता है, मैं उन्हें लोगों का दुश्मन मानता हूं।

क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने?

पहले से ही पीएम मोदी को लेकर दिए बयान की वजह से सुर्खियों में बने हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ताजा बयान में कहा है, “मैं सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं, यह बहुत बड़ा त्योहार है, जिसको हिंदुस्तान में सभी लोग मनाते हैं। इसका एक ही कारण है कि यह खुशियों की ईद है। लंबे वक्त तक चलने वाली ईद यही है।”

#WATCH | Delhi: On the BJP's counter-remarks over Mallikarjun Kharge's Diwali-Eid comment, Congress leader Rashid Alvi says, "…Clearly, when it comes to expressing joy, Eid is often used as a metaphor, much like how, when someone reappears after a long absence, people ask, 'Kya… pic.twitter.com/g9h9MzpPBV — ANI (@ANI) November 9, 2026

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