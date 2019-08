Eid Al-adha/Bakrid 2019: भारत समेत विश्व के कई अन्य देशों में ईद-उल-अजहा का त्योहार सोमवार को मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश भर के मुस्लिमों ने मस्जिदों में नमाज अदा की। इस त्योहार को कुर्बानी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ईद के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर भारतीय नेताओं की भी फोटो सोशल मीडिया पर देखने को मिली। इस दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने दिल्ली की जामा मस्जिद में बकरीद की नमाज अदा की।

न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्विटर हैंडल से भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की तस्वीर साझा की गई है। इस दौरान ट्रोलर्स ने हामिद अंसारी और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को ट्रोल करने करने की कोशिश की।

एक यूजर ने ट्विट करते हुए लिखा है कि मुख्तार अब्बास नकवी शर्मा करो आप भी मोदी के नक्शेकदम पर चलते हुए हर जगह कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं।एक अन्य यूजर ने लिखा है हर जगह ब्रांडिंग की जा रही है। यहां तक की अल्लाह के घर में भी।

Shame on Naqvi ..Following Modi footsteps to carry camera

Every where branding. Even at the house of Allah……

— Professor Kazim Zaidi (@Kazimtechnology) August 12, 2019