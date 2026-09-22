Student Mental Health: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और आत्महत्या की घटनाओं की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों से कहा है कि विद्यार्थियों की आत्महत्या या अप्राकृतिक मौत की स्थिति में उन्हें तुरंत पुलिस को सूचना दें।

इसके साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों की आत्महत्या और अप्राकृतिक मौतों की सालाना रिपोर्ट भी देनी होगी। मंत्रालय ने छात्रवृत्ति और रिक्त पदों को लेकर भी तय की गई समयसीमा के पालन के लिए कहा गया।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की बात

उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की मानसिक सेहत और सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन पर शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा है। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव सैयद एकराम रिजवी ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक पत्र जारी कर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देशों का लगातार अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

मंत्रालय ने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के 15 जनवरी, 2026 के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा है कि अदालत ने राज्य सरकारों, नियामक संस्थाओं, उच्च शिक्षण संस्थानों और संबंधित मंत्रालयों को विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और आत्महत्या की घटनाओं की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए थे।

पुलिस अधिकारियों को देनी होगी जानकारी

शिक्षा मंत्रालय ने अपे पत्र में 30 जुलाई और एक सितंबर 2026 के बाद के आदेशों का भी उल्लेख किया गया है। मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को दोहराते हुए कहा है कि किसी विद्यार्थी की आत्महत्या या अप्राकृतिक मौत होने पर इसकी सूचना तत्काल पुलिस अधिकारियों को देनी होगी।

यह व्यवस्था घटना के स्थान, परिस्थितियों या मौत के तरीके से प्रभावित नहीं होगी। इसके साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों की आत्महत्या और अप्राकृतिक मौतों की सालाना रिपोर्ट भी देनी होगी। रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) या संबंधित नियामक संस्थाओं को भेजी जानी है।

24 घंटे चिकित्सा सहायता की बात

केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को ऐसी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में आवासी उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए चौबीसों घंटे योग्य चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गिरफ्तारी को लेकर महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे वजह लिखित में बताना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर गिरफ्तारी गैरकानूनी मानी जाएगी। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी ने यदि गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए हैं तो उसके खिलाफ विभागीय जांच होगी। पढ़िए पूरी खबर…