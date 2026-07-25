केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले महीने से दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के समर्थकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था।
धर्मेंद्र प्रधान ने एक पत्र जारी कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। उन्होंने पत्र में कहा है कि वह पिछले 4 दशक से भी अधिक वक्त से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं।
प्रधान ने कहा कि वह देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी अपेक्षाओं का सम्मान करते हैं और भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के सामाजिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है।
पीएम मोदी का जताया आभार
प्रधान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो मौका उन्हें मिला उसके लिए वह प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं।
सीजेपी ने कहा था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से नहीं हटाया जाएगा तब तक प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर से नहीं हटेंगे। सीजेपी के प्रदर्शन को कांग्रेस तमाम विपक्षी दलों का साथ मिला था। यह आंदोलन न सिर्फ दिल्ली बल्कि बिहार, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में फैल गया था।
बिहार में शनिवार को पटना, आरा, छपरा, औरंगाबाद सहित कई जगहों पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ।
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सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाए जाने के बाद जितने भी भाषण कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के मंच से दिए गए हैं, दिल्ली पुलिस उन सभी की जांच करेगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।