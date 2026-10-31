उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला जेल से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जिला जेल से रिहा हो गए। लेकिन मामले में ट्विस्ट तब आया जब जेल से रिहा होते ही आजम को ED की एक टीम ने हिरासत में ले लिया। खबर है कि ईडी के पास दर्ज एक मामले में उन्हें हिरासत में लिया गया है।

ईडी की टीम को उन्हें साथ ले जाते देखकर सपा नेता के समर्थकों जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा कि शनिवार सुबह से ही आजम खान और अब्दुल्ला आजम की रिहाई को लेकर रामपुर जेल में गहमागहमी बनी हुई थी। दोनों की रिहाई की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक जेल के बाहर आ गए थे।

हाईकोर्ट ने दी थी जमानत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को राहत दी थी। इसके बाद जैसे ही वे जेल से बाहर आए उन्हें ईडी ने हिरासत में ले लिया और उन्हें अपने साथ ले गए। वहीं अब्दुल्ला रिहा होकर अपने घर के लिए रवाना हो गए।

#WATCH | Uttar Pradesh | SP leader Azam Khan released from Rampur jail. After his release, an ED team has reportedly taken him into custody in connection with a case registered with the agency



The Allahabad High Court has granted relief to former Cabinet Minister Mohammad Azam… pic.twitter.com/lcEj6NLVA7 — ANI (@ANI) October 31, 2026

भीड़ के मद्देनजर पुलिस ने भारी जवान जेल के बाहर तैनात कर रखे थे। साथ ही आसपास की सुरक्षा भी कड़ी कर रखी थी।

परवाने किए थे जारी

आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो पैनकार्ड रखने के मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों के परवाने जारी कर दिए थे। इसके बाद जमानत की शर्तों पूरी करने के बाद जेल प्रशासन को परवाने दिए गए थे। इसके बाद से उनके करीबी और समर्थक रिहाई का इंतजार कर रहे थे।

कोर्ट ने इससे पहले उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

ईडी की टीम साथ हुई रवाना

रिहाई की खबर के बीच ईडी की एक टीम रामपुर जेल पहुंच गई थी। इसके बाद जेल से बाहर आते ही टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया और अपने साथ लेकर रवाना हो गई। इसके बाद वहां मौजूद समर्थकों ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दूसरी ओर अब्दुल्ला आजम अपने घर के लिए रवाना हो गए।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि ED ने शनिवार को रामपुर जेल के बाहर से सपा नेता आजम खान को हिरासत में ले लिया। यह घटना तब हुई जब वे कथित पैन (PAN) धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत पर जेल से बाहर आ रहे थे।

उन्होंने आगे बताया कि 78 वर्षीय सपा नेता को जल्द ही ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां एजेंसी उनकी रिमांड की मांग करेगी।