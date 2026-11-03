प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ED ने ग्रुप की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत अपनी जांच के सिलसिले में कई मामलों में कुल मिलाकर 23,100 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ED के एक बयान के मुताबिक, कर्क की गई संपत्ति में एयरक्राफ्ट, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, अचल प्रॉपर्टी, रिसीवेबल्स और इन्वेस्टमेंट शामिल हैं।

रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (RCOM) के कथित बैंक फ्रॉड मामले में, (जिसमें 247.12 करोड़ रुपये की जांच चल रही है) कुर्क की गई संपत्तियों में दो चार्टर्ड एयरक्राफ्ट, छह जमीन के टुकड़े और महाराष्ट्र में एक ऑफिस भी शामिल हैं। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) से जुड़े मामले में 263.05 करोड़ रुपये की जांच चल रही है। इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों में तमिलनाडु में दो विंडमिल के अलावा बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट और रिसीवेबल्स शामिल हैं।

CBI ने शुरू की थी जांच

यह जांच CBI द्वारा दिल्ली में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग द्वारा दर्ज कई FIR के आधार पर शुरू की गई थी। एजेंसी ने FEMA के तहत दो मामलों की भी जांच की है।

ED के प्रवक्ता ने कहा, “लगभग Rs 23,100 करोड़ की कुल अटैचमेंट रकम में ग्रुप के खिलाफ अब तक जांच किए जा रहे कई मामलों में कुर्क और सीज़ की गई संपत्तियां शामिल हैं।”

इन कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच

जिन कंपनियों की जांच चल रही है उनमें रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड शामिल हैं।

एजेंसी के मुताबिक ग्रुप की जांच में बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पब्लिक फंड की हेराफेरी, पर्सनल इस्तेमाल के लिए कॉर्पोरेट एसेट्स को धोखे से घेरने के लिए इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड का गलत इस्तेमाल, और भारत से पब्लिक फंड को ऑफशोर टैक्स हेवन में भेजने का खुलासा हुआ।

ED का क्या है आरोप?

ED ने आरोप लगाया कि फंड का एक बड़ा हिस्सा प्रमोटर्स और उनके परिवार के पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। अब तक ED ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और PMLA के तहत छह प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की हैं। FEMA के तहत एक और कंप्लेंट फाइल की गई है।

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी को झटका देते हुए एकल पीठ के उस अंतरिम आदेश को सोमवार को रद्द कर दिया, जिसमें उनके एवं रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बैंक खातों को धोखाधड़ी वाला वर्गीकृत करने की कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी। पढ़ें पूरी खबर